В Адыгее запустили движение по двум крупным дорожным объектам в обход Майкопа

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В Адыгее завершено строительство двух крупных дорожных объектов — первого пускового комплекса подъездной автодороги к Майкопу со стороны Армавира и новой транспортной развязки у въезда в столицу республики со стороны Краснодара.

30 декабря два объекта введены в эксплуатацию, по ним запущено движение.

В дальнейшем эти два участка планируется соединить и создать большой инфраструктурный объект — объездную дорогу в обход Майкопа, которая позволит перенаправить транзитный транспорт. Это существенно повлияет на безопасность и комфортность дорожного движения, экологию и развитие городской среды.

Реконструкцией участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ». Подъезд к Майкопу на участке «км 92 — км 102» со стороны Армавира занимается Упрдор «Черноморье». На десятикилометровом отрезке трассы построены три транспортные развязки, организовано движение по четырем полосам, смонтировано освещение и шумозащитные экраны возле населённых пунктов, информационные табло для водителей. Параметры дороги соответствуют первой категории. Стоимость объекта составила почти 4 млрд. рублей. Кроме того, в рамках проекта ведется строительство транспортной развязки в районе Кужорского переезда. На эти цели будет затрачено до 2 млрд. рублей. Работы планируется завершить летом следующего года, сообщил начальник Упрдор «Черноморье» Владимир Кужель.

Также открыто движение по новой развязке у въезда в Майкоп со стороны Краснодара, строительством которой занимался «Адыгеяавтодор». На эти цели направлено 750 млн рублей.

Путепровод соединит действующую объездную трассу, построенную в 2009 году в рамках первой очереди проекта, с новой дорогой (вторая очередь) — в сторону поселка Северный.

Продолжение реализации проекта запланировано на 2020 год. Общая протяженность нового участка трассы составит 10,5 км (от автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до автомобильной дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск). На строительство этого участка потребуется 3,2 млрд рублей. На третьем этапе строительства обхода Майкопа проектом предусмотрено строительство участка дороги протяженностью 7 км с выходом к хутору Пролетарский. В результате общая протяженность трассы составит 26,3 км.