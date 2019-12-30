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Транспорт и логистика

Из Анапы в Краснодар отправилась первая «Ласточка» и завершена электрификация этой линии

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Запуск «Ласточек» стал возможен благодаря существенной модернизации инфраструктуры. Выполнены работы по электрификации участка Разъезд 9 км — Юровский — Анапа. В общей сложности здесь установлено 4 400 опор контактной сети и смонтировано 210 км контактного провода.

На станции Разъезд 9 км построен вокзал вместимостью 50 человек и оборудована остановочная платформа длиной 420 м. Для удобства пассажиров также отремонтированы платформы на станции Гостагаевская.

«Ласточка» Анапа — Краснодар выполняет рейсы дважды в день.

Из Краснодара она отправляется в 06:06 и 18:26, делая остановки на станциях Варениковская, Афипская, Северская, Абинская и Разъезд 9 км. В обратном направлении дневной экспресс уходит в 09:07 и 21:42. Время в пути составляет около 2 часов 40 минут.

На данном направлении это самый быстрый вид общественного транспорта, который доставляет пассажиров без пробок и с гарантированным временем прибытия по расписанию.

http://press.rz...d=3307&id=95021

Источник: https://rg.ru/2019/12/30/reg-ufo/iz...r-vyshla-elektrichka-lastochka.html

Краснодарский край, РЖД
  • -1
    Путник У Ворот Зари Путник У Ворот Зари
    31.12.1910:14:11

    До Анапы от Джигинки однопутная дорога и вроде как даже не видно перспективы строительства второго пути.

    #1182034
    • 11
      A_SEVER A_SEVER
      31.12.1910:38:30

      До Анапы от Джигинки однопутная дорога
      Для тупиковой ветки и этого достаточно.

      #1182042
  • -7
    koncervator Petr koncervator Petr
    31.12.1912:49:18

    Даже с учетом всех объездов и крюков длина ж/д ветки от Анапы до Краснодара около 180 километров. Крейсерская скорость Ласточки — 150 км/ч. Откуда набирается аж 2 ч. 40 минут в пути?

    #1182057
    • 6
      Нет аватара 1ogicandscience
      31.12.1913:06:24

      Откуда набирается аж 2 ч. 40 минут в пути?

      Если читать, а не только писать, то выяснится, что есть остановки и наверно не по 3 секунды —

      "делая остановки на станциях Варениковская, Афипская, Северская, Абинская и Разъезд 9 км.".

      А так же время на разгоны и торможения от 0 км, до 0 км.

      Отредактировано: 1ogicandscience~13:07 31.12.19
      #1182060
      • -2
        koncervator Petr koncervator Petr
        31.12.1913:33:08

        По вашему мнению она разгоняется и тормозит по 15 минут и в каждой деревне стоит еще по 20? Информация вам к размышлению — 150 км между Москвой и Тверью Ласточка в среднем проходит за 1 ч. 40 минут.

        #1182066
        • 8
          A_SEVER A_SEVER
          31.12.1913:57:12

          150 км между Москвой и Тверью Ласточка в среднем проходит за 1 ч. 40 минут.

          Но при этом часть пути она идёт по внутренним главным путям, выделенным для движения скоростных поездов. А тут обычная ж/д линия, где по одной паре путей идут и пассажирские поезда, и товарняки.

          #1182070
          • 0
            koncervator Petr koncervator Petr
            02.01.2023:41:40

            Не так просто: несколько парараллельных путей сделано только на территории городов и в их ближайшей округе: Москве, Химках, Крюкове, Решетиково, Твери, Клину. Если не верите мне на слово, можете сами съездить на ней до Твери и посмотреть на дорогу своими глазами. То есть, по выделенным путям Ласточка проходит в лучшем случае 25-30% пути. На остальной части дороги она делит колею с обычными электричками, пассажирскими составами и товарняками, ровно так же, как и Ласточка на маршруте Анапа-Краснодар. Плюс к тому, на маршруте Москва-Тверь гораздо больше городских территорий, которые дополнительно снижают среднюю скорость Ласточки (из-за норм безопасности — что-то вроде 60-70 км./ч максимум).

            Соотвественно, ваше объяснение звучит разумно, но если начать копаться в деталях, то оно не отечает на вопрос, откуда берутся дополнительно добрых 50 минут времени в пути.

            Мое предположение — что дело в рельсах. Определенного типа/технологии рельсы подходят только для определенной максимальной скорости движения. По этой же причине, например, Сапасан не может нигде разогнаться до своих регламентных 300 км/ч, только до 250 и лишь на отдельных участках. Возможно, на ветке Анапа-Краснодар такая же причина. Но чтобы проверить это, надо очень уж глубоко и долго копать в тех. данные.

            #1182259
        • 1
          Нет аватара Susi
          31.12.1920:37:54

          А перепад высот какой на пути из Москвы в Тверь?

          #1182138
          • 0
            koncervator Petr koncervator Petr
            02.01.2023:17:01

            Ровно такой же, как и между стоящей на берегу моря Анапе и стоящим на плоской равнине Краснодаром. Дорога между ними также идет не по горам, а по равнинам (из-за этого она сделана крюком, а не напрямую). Если не верите мне на слово — посмотрите сами геодезические карты и спутниковые снимки.

            Отредактировано: koncervator Petr~23:19 02.01.20
            #1182255
      • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
        05.01.2012:18:28

        Согласно расписанию:

        https://www.tutu.ru/poezda/view_d.php?np=6b0268

        стоянка Ласточки на промежуточных станциях составляет 1 (ОДНУ!!!) минуту. Набирает ход Ласточка за 10-15 секунд. Поэтому дело совсем не в этом.

        Причина, очевидно, высказана — нет выделенной линии для электрички и она встраивается в общий поток движения на перегруженной линии Крымск — Краснодар. Средняя скорость движения составляет 1 км в минуту или 60 км/ч, что является крайней низким значением для данного поезда (если сравнивать с его потенциалом).

        #1182429
    • 9
      Нет аватара brat_po_razumu
      31.12.1916:34:05

      Откуда набирается аж 2 ч. 40 минут в пути?

      Товарищ. ты совершенно не разбираешься в теме, потому задал вопрос.

      Не разбираться в теме не есть грех, нельзя же разбираться во всем.

      И товарищи. которые в теме разбираются, тебе все доходчиво объяснили, потратили свое время, детально на твой вопрос ответили.

      Но вместо поблагодарить за объяснения — спасибо детально ответившим на мой вопрос, теперь буду знать, как по времени разбивается маршрут Ласточки! — ты начинаешт гнать бучу на людей. потративших время на объяснения теюе.

      А вот это — грех. Нехорошо.

      Отредактировано: brat_po_razumu~16:34 31.12.19
      #1182109
      • 0
        koncervator Petr koncervator Petr
        02.01.2020:02:03

        С каких это пор аргументрованное возражение стало в русском языке называться «гнать бучу»     Ведь я так же потратил свое время и детально и доходчиво объяснил, что не все так просто, и к их мнению есть множество обоснованных контр-аргументов. Кстати разбивку маршрута по времени в комментах никто не привел, не очень понимаю, почему вы это написали.

        Отредактировано: koncervator Petr~23:44 02.01.20
        #1182249
        • -1
          Нет аватара brat_po_razumu
          03.01.2002:26:41

          Возражение ЧЕМУ??? Возражение ФАКТУ, РЕАЛЬНОСТИ, что Ласточка идет 2 ч 40 мин?

          Товарищ, это — реальность, факт, и возражать тут решительно нечему!

          Ты — не в теме, не знал, из чего складывается это время, эти 2 ч 40 мин. Знающие товарищи тебе разъяснили, что в это время входит, время на остановки, время на разгон-торможение, время на прохождения участков с меньшей скоростью (например. в населенных пунктах, в связи с рельефом местности и т. д.). Тебе разъяснили, разжевали это — поблагодари за разъяснения твоего незнания.

          Какая «крейсерская скорость». причем ту это, откуда ты взял, что она — 150 км/ч? Крейсерская скорость — это наивыгоднейшая скорость движения самолёта, корабля или другого транспортного средства, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива ( в данном слчае — электроэнергии).

          КОНСТРУКЦИОННАЯ скорость Ласточки — 160 км/ч. Конструкционная скорость — это наибольшая скорость движения. заявленная в техдокументации, можно рассматривать как максимальная допускаемая производителем скорость.

          Но СРЕДНЯЯ скорость движения транспортного средства — она НЕ РАВНА МАКСИМАЛЬНОЙ скорости движения транспортного средства. Это — 7 класс средней школы, дети это в 14 лет учат. Я уверен — и ты способен это осознать, после разъяснения.

          Отредактировано: brat_po_razumu~02:28 03.01.20
          #1182264
          • koncervator Petr koncervator Petr
            04.01.2011:27:53

            Возражениям на те детские аргументы, которые привели в ответ на мой комментарий     Например, на то, что никто так и не объяснил, почему она идет 2:40 вместо 1:55, которые бы были С УЧЕТОМ всех торможений/разгонов, времени на остановки и проходу городских территорий. Единственный вразумительный коммент оставил только sever, и то на него я тоже привел несколько контр-доводов. Про городские территории, кстати, написал я сам, про рельеф местности я крайне доходчиво объяснил, что он не причем — почитайте внимательнее    

            Далее про скорость: в 3 раз повторю. Наиболее эксплуатируемый маршрут Ласточки — Москва-Твери, где 2/3 пути она идет как раз 155 км/ч. Дисплей в ее салоне вам в помощь, если не верите мне на слово. Т. е. эта скорость не максимальная — а ее обычная рабочая. Так что синоним «крейсерская» более чем уместен.

            Ну, а последний пассаж вашего ответа спишем на вашу невнимательность к чужим словам и плохое воспитание    

            #1182337
            • Pavel Ovchinnikov Pavel Ovchinnikov
              05.01.2011:55:34

              Откройте Яндекс -карты и посмотрите, там можно увидеть откуда берутся эти 2,40 часа пути — на линии много, в отличии от линии Москва — Тверь, достаточно крутых поворотов, где поезд едет с минимальной скоростью, большие перепады высот на участке от Варениковской до Анапы, так же много населенных пунктов на пути следования, и, также, много времени уходит на прохождение сильно загруженного участка Краснодар — Крымск, который задыхается от количества поездов, но при этом на нем есть еще однопутные! участки. Вот и набирается эти 2,40 часа

              #1182428
            • Нет аватара brat_po_razumu
              06.01.2003:46:10

              Например, на то, что никто так и не объяснил, почему она идет 2:40 вместо 1:55,

              Боже мой — ну все же разжевано. все отвечено! Сколько же можно пудрить людям мозги при неумении решить задачу на уровне 7 класса средней школы!

              Поезд проходит тот или иной путь НЕ С МАКСИМАЛЬНОЙ, а со СРЕДНЕЙ СКОРОСТЬЮ, возможной на этом пути! При чем тут максимальная скорость???

              Задача для 7 класса:

              Длина пути составляет 320 км. Конструкционная скорость Ласточки составляет 160 км/ч. Средняя скорость движения Ласточки на этом пути составляет 100 км/ч. Вопрос — за сколько Ласточка проходит этот путь?

              Ученик, не способный освоить программу 7 класса средней школы, тупо делит длину на конструкционнуб скосость, 320 на 160, и отвечает: за 2 часа проходит!

              На что учитель, естественно, говорит ему: Садись, двойка тебе!

              Любой вменяемый ученик, тут не надо быть отличником и победителем Олимпиад по математике-физике, делит длину пути на СРЕДНЮЮ (естественно!!!) скорость, 320 на 100, и получает ПРАВИЛЬНЫЙ, А НЕ ГЛУПЫЙ, ответ: за 3 2/10 часа, то есть за 3 часа 12 минут.

              Сколько же ты будешь продолжать выносить-компостировать людям мозги, если ты неспособен определить среднюю скорость, время в пути.

              в 3 раз повторю. Наиболее эксплуатируемый маршрут Ласточки — Москва-Твери, где 2/3 пути она идет как раз 155 км/ч. Дисплей в ее салоне вам в помощь, если не верите мне на слово.

              При чем тут совершенно другой маршрут??? Ни при чем. На разных маршрутах — РАЗНАЯ средняя скорость движения.

              Средняя скорость поезда на маршруте Москва-Владимир не имеет абсолютно никакого отношения к средней скорости ТОГО ЖЕ поезда на маршруте Ковров-Нижний Новгород, Краснодар-Анапа и так далее. Абсолютно никакого отношения не имеет!

              Задача для того же 7 класса:

              Между пунктами, А и Б расстояние 100 км. Поезд Ласточка проходит этот марщрут со средней скоростью 100 км/ч за 1 час.

              Между пунктами В и Г — тоже 100 км. Вопрос: за какое время Ласточка проходит этот маршрут?

              Если ученик говорит — так тоже за 1 час, то — опять двойка, этот ученик не способен освоить элементарную школьную программу.

              С чего ты взял глупость, что на участке А-Б (например, Москва-Тверь) средняя скорость движения должна быть такой же, как и на участке В-Г (например, Ковров-Нижний Новгород, или Краснодар-Анапа)? С чего ты это взял, это же — нонсенс, глупость! Не — уже в средней школе учат, что средние скорости движения — они разные.

              Отредактировано: brat_po_razumu~04:38 06.01.20
              #1182479
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