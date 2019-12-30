Из Анапы в Краснодар отправилась первая «Ласточка» и завершена электрификация этой линии
Запуск «Ласточек» стал возможен благодаря существенной модернизации инфраструктуры. Выполнены работы по электрификации участка Разъезд 9 км — Юровский — Анапа. В общей сложности здесь установлено 4 400 опор контактной сети и смонтировано 210 км контактного провода.
На станции Разъезд 9 км построен вокзал вместимостью 50 человек и оборудована остановочная платформа длиной 420 м. Для удобства пассажиров также отремонтированы платформы на станции Гостагаевская.
«Ласточка» Анапа — Краснодар выполняет рейсы дважды в день.
Из Краснодара она отправляется в 06:06 и 18:26, делая остановки на станциях Варениковская, Афипская, Северская, Абинская и Разъезд 9 км. В обратном направлении дневной экспресс уходит в 09:07 и 21:42. Время в пути составляет около 2 часов 40 минут.
На данном направлении это самый быстрый вид общественного транспорта, который доставляет пассажиров без пробок и с гарантированным временем прибытия по расписанию.
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