От станции «Юго-Восточная» до станции «Лефортово» прошёл первый поезд метро
30 декабря в Москве по новому участку Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Юго-Восточная» до станции «Лефортово» прошёл первый поезд!
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01.01.2022:46:50