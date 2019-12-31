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Транспорт и логистика

От станции «Юго-Восточная» до станции «Лефортово» прошёл первый поезд метро

 © Фото из открытых источников

30 декабря в Москве по новому участку Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Юго-Восточная» до станции «Лефортово» прошёл первый поезд!

Москва, метро, Большая кольцевая линия, Некрасовская линия
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    Нет аватара Tony
    01.01.2022:46:50

    Пардон. Это тестовый поезд?

    #1182194
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