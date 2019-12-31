В Самаре открыли Фрунзенский мост

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31 декабря в Самаре для автомобилей открыли Фрунзенский мост.

Фрунзенский мост — это 6-полосная дорога через реку Самара, транспортная развязка, путепровод над автодорогой на улице Шоссейной, а также развязка на улице Фрунзе.

Мостовой переход должен связать Куйбышевский и Самарский районы областного центра и снизить транспортную напряженность между ними.

Движение идет по основному ходу дороги. Также функционирует транспортная развязка на улице Шоссейной.

Фрунзенский мост строили почти четыре года. Он представляет собой 6-полосный сталежелезобетонный мост через реку Самару (длина — 667 м, ширина проезжей части — 22 м), железобетонный мост через озеро Банное (длина — 79,6 м), транспортную развязку и путепровод над автодорогой основного хода на улице Шоссейной, транспортную развязку на Фрунзе, а также основной ход автомобильной дороги.

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Но на этом строительство моста не заканчивается. В 2020 году подрядчики планируют закончить развязки.

Также в 2020 году начнется строительство второй очереди Фрунзенского моста. Его выведут к границе Самары.