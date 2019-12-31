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Дорожное строительство

В Самаре открыли Фрунзенский мост

 © static.ngs.ru

31 декабря в Самаре для автомобилей открыли Фрунзенский мост.

Фрунзенский мост — это 6-полосная дорога через реку Самара, транспортная развязка, путепровод над автодорогой на улице Шоссейной, а также развязка на улице Фрунзе.

Мостовой переход должен связать Куйбышевский и Самарский районы областного центра и снизить транспортную напряженность между ними.

Движение идет по основному ходу дороги. Также функционирует транспортная развязка на улице Шоссейной.

Фрунзенский мост строили почти четыре года. Он представляет собой 6-полосный сталежелезобетонный мост через реку Самару (длина — 667 м, ширина проезжей части — 22 м), железобетонный мост через озеро Банное (длина — 79,6 м), транспортную развязку и путепровод над автодорогой основного хода на улице Шоссейной, транспортную развязку на Фрунзе, а также основной ход автомобильной дороги.

 © static.ngs.ru

Но на этом строительство моста не заканчивается. В 2020 году подрядчики планируют закончить развязки.

Также в 2020 году начнется строительство второй очереди Фрунзенского моста. Его выведут к границе Самары.

Источник: https://volga.news/article/525782.html

новый мост , Самарская область, дорожное строительство
  • 27
    Alex63 Alex63
    31.12.1915:29:50

    Народ. А что так мало плюсов?

    Стройка по значимости хоть и уступает Крымскому мосту, но все равно очень важная.

    Она облегчит жизнь сотням тысячам заречных жителей уже сейчас. Этот мост ждала вся Самарская агломерация.

    Уж точно значимее для простых людей, чем очередной корабль для военных.( не умаляя значимость последнего).

    Отредактировано: Alex63~15:30 31.12.19
    #1182080
    • 17
      Human RS Human RS
      31.12.1916:58:43

      Народ. А что так мало плюсов?

      31 декабря, многие празднуют, а не в инете сидят.

      #1182118
    • 5
      OptimoPrincipi OptimoPrincipi
      01.01.2016:15:06

      Без сомнений рады за самарцев. А людей, которые 31 декабря вечером сидят на СуНе премировать за верность надо.    

      #1182176
    • 3
      Нет аватара burovik
      01.01.2022:38:00

      Во плюсов добавилось, народ отметив опять идет на СУН за позитивными новостями.

      С Новым Годом! С Новым Мостом!    

      #1182193
  • 11
    Нет аватара termometrix
    31.12.1916:57:20

    + Поздравляю!

    #1182117
  • 9
    Филимоненков Виктор Филимоненков Виктор
    31.12.1922:23:53

    Отличный подарок Самаре к Новому году.

    Со счастливым 2020, страна!

    #1182142
  • 7
    Николай Мясников Николай Мясников
    01.01.2000:58:40

    Вторая очередь моста? Это как? Разве сейчас мост как таковой (без развязок) закончен не полностью? А так, конечно, очень рады за Самару)) Вспоминаю, как 10-12 лет назад у нас в Нижнем Новгороде тоже строился совмещенный мост через Оку, как люди его ждали, как с большими задержками, но были построены все развязки и как два городских района через реку оказались связаны неожиданно быстрой и удобной дорогой. Так что отлично понимаем самарцев и рады за них! И с Новым годом, друзья!)

    #1182148
  • 6
    Нет аватара Штехель
    01.01.2002:11:56

    12 лярдов за мост со всеми подходами и путепроводами. вполне вменяемый ценник.

    #1182151
    • 5
      Нет аватара dronson123
      01.01.2007:58:03

      Ну так это же не тожеЕропейский 100 метровая эстакада Украинского разлива недавно открытый в Куеве за 1,000,000,000 гривен = 2, 600,000,000 рублей.

      У нас же гипер коррупция, а народ последних ежей доедает.

      #1182156
      • 4
        Нет аватара Штехель
        01.01.2021:58:52

        та да упоминал про этот смешной путепровод в другой новости. там винипух еще до этого открывал стеклянный путепровод пешеходный за поллярда незалежных тугриков .

        у нас судя по ценникам не только гипер коррупция, а еще и использование рабского труда )))) то есть за бесплатно все работают. Если дальше для смеху развивать мысль, то скорее всего наши рабочие еще и за свои сбережения строят ))) А в куеве походу работают за европейские, или даже американские зарплаты судя по смете. Хотя судя по космическим ценам там нанимают скорее всего американцев, свои то все свалили в польшу на заработки.

        #1182192
  • 1
    Нет аватара КурочкаРяба
    02.01.2019:40:49

    красивый город Самара!

    #1182246
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