Год в Кировской области завершился открытием двух животноводческих объектов

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Накануне Нового года в Советском и Санчурском районах Кировской области открыли современные животноводческие объекты.

Ферму на 369 голов и «телячью деревню» заполнили животные группы компаний «Шахунское молоко» в Советском район

Животноводческий объект на 369 голов с беспривязным содержанием скота оснащён самым современным импортным оборудованием. Он просторный и светлый, уже сейчас в него заселили порядка 200 животных, четверть из них — дойное стадо.

— Мы получили здесь первое товарное молоко, сформировали коллектив, работа налаживается, — отметил генеральный директор группы компаний «Шахунское молоко» Александр Маликов. — Во всех десяти хозяйствах в Кировской области, принадлежащих нашей группе компаний, в этом году произошли положительные изменения: открылась новая ферма в хозяйстве «Надежда», большая реконструкция произведена в сельхозпредприятии «Русь», еще мы строим новый зерносушильный комплекс, а сегодня открываем и «телячью деревню» в Санчурске, для нас это большое событие.

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Телятник на 180 голов в хозяйстве «Рассвет» Санчурского района построили, следуя современным технологиям содержания телят холодным методом, что делает животных крепче и здоровее. Для них созданы как «индивидуальные домики», так и «коммунальные квартирки» на несколько животных. Везде предусмотрена система теплого поения и толстая соломенная подстилка для комфорта.

— Мы перевели их утром из старого телятника, там был уже плохой микроклимат: тяжелый воздух, высокая влажность. Мы очень ждали окончания строительства, это лучший подарок к Новому году и для нас в том числе, — поделилась впечатлениями от перемен главный ветеринарный врач сельхозпредприятия. — Сначала у них был небольшой шок — на улице морозно, но сейчас я вижу, что они успокоились, некоторые даже в домики не заходят, значит им действительно не холодно.

В новом телятнике будут содержать телочек, поэтому руководство хозяйства надеется не только на здоровье животных, но и на большие привесы, а в будущем — и надои.

— 200 тонн молока в сутки — такую задачу мы поставили перед собой на 2020 год, — подытожил Александр Маликов. — Весь этот объем будем перерабатывать на Пижанском молокозаводе. Кроме того, планируем увеличить посевные площади, производство зерна. Холдинг растет, развивается, у нас большие планы на будущее для развития сельского хозяйства Кировской области, для улучшения жизни на селе в целом.

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru