На Камчатку поступила новая техника для тушения природных пожаров и обслуживания лесов

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На эти цели было направлено 52,5 миллиона рублей в рамках мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

На закупку новой техники из федерального бюджета было направлено 49,5 миллиона, из краевой казны — 3 миллиона рублей. На эти средства были закуплены 25 транспортных средств- бульдозеры, автоцистерны, вахтовка, квадроциклы, грузовые автомобили и прочая техника.

Помимо организации тушения природных пожаров, особое внимание в Камчатском крае уделяется вопросам лесохозяйственных работ, которые включают в себя содействие естественному восстановлению зелёных насаждений и надлежащий уход за ними.