Молочные реки. Итоги 2019 года

© mcx.ru

Агропромышленный комплекс страны продолжает уверенно наращивать производство молока.

За январь-ноябрь 2019 года объём производства молока в сельскохозяйственных организациях составил 15,5 млн тонн, что на 4,2% выше уровня аналогичного периода 2018 года. Наибольший прирост производства обеспечили Калужская, Воронежская, Белгородская, Рязанская, Кировская, Тюменская области и Чувашская Республика.

В прошлом году запущен ряд крупных объектов молочной отрасли. В обзор включены комплексы более чем на 1 тыс. голов КРС (19 комплексов) и перерабатывающие производства с инвестициями более 1 млрд. рублей (4 завода).

1. 11 января группа компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра открыла четыре новых животноводческих комплекса в Бобровском и Лискинском районах Воронежской области общей стоимостью более 10 млрд рублей.

© mcx.ru

Речь идет о животноводческих комплексах в Боброве и селе Корошево Бобровского района, а также в селах Бодеевка и Добрино Лискинского района на 2,8 тыс. голов каждый. Лискинские объекты стоили по 2,64 млрд рублей, бобровские — по 2,49 млрд рублей. Строительство комплексов шло весь 2017 год. Все комплексы оснащены доильными установками «карусель» и «ёлочка» фирмы Delaval.

В животноводческом комплексе «Бобров 2» также оборудована площадка для выращивания молодняка молочных пород на 4,2 тысячи голов. В «Бодеевке» — на 5,2 тысячи голов. Площадка для выращивания молодняка на 2,8 тыс. голов оборудована и в «Добрино».

2. 21 февраля на юге Сахалина открылась молочно-товарная ферма АО «Совхоза «Корсаковский» на 1 тысячу голов КРС. Возведение с нуля сельскохозяйственного объекта в селе Раздольном Корсаковского городского округа началось в 2016 году. С выходом на проектную мощность предприятие будет давать жителям островной области 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса ежегодно.

© mcx.ru

Общие инвестиции в проект составили 2,5 млрд рублей.

3. 10 апреля в с. Нестерово Пителенского района Рязанской области открыт новый животноводческий комплекса, рассчитанный на 2800 голов дойного стада и 4320 голов молодняка.

Мощность комплекса составляет 80 тонн молока в сутки. Запуск предприятия позволил создать 90 новых рабочих мест.

© mcx.ru

Строительство объекта велось предприятием «ОкаМолоко», входящим в группу компаний аграрного холдинга «ЭкоНива». Инвестиции составили более 3 млрд рублей.

4. 24 апреля молочно-товарная ферма на 1 тыс. 240 голов с полным циклом выращивания молодняка введена в эксплуатацию в с. Петелино Ялуторовского района Тюменской области.

© mcx.ru

Общий объем капиталовложений в строительство фермы, приобретение животных, техники и оборудования составил более 1 млрд рублей. В рамках инвестпроекта уже создано около 350 рабочих мест.

5. 13 июня ООО «Сибирская нива» (входит в агрохолдинг «ЭкоНива») ввело в эксплуатацию животноводческий комплекс на 6 тыс. коров в с. Елбань Маслянинского района Новосибирской области.

Это 29-й молочный комплекс «ЭкоНивы» и крупнейший восточнее Урала.

© mcx.ru

В инфраструктуру комплекса «Елбань» вошли шесть коровников на 1000 животных каждый и родильное отделение на 600 мест. Суммарный объем инвестиций в проект превышает 5,14 млрд рублей. Возведение комплекса началось осенью 2017 года.

Проектная мощность комплекса составляет 62 тыс. тонн молока в год.

В результате реализиции проекта создано 130 рабочих мест.

Смонтированы две доильные «карусели», система водоочистки, пять вертикальных танков — охладителей на 156 тонн молока ежесуточно, комплекс оборудован компьютерной системой управления стадом.

6. 2 июля после масштабной реконструкции открылся ООО «Казанский молочный комбинат»

Первый этап модернизации комбината проходил с июля 2017 по июль 2019 гг.; общий объем инвестиций составил 1,6 млрд рублей.

© mcx.ru

В ходе этапа на предприятии были капитально реконструированы производственные объекты: отделение приемки молока мощностью 1000 тонн в сутки, аппаратное отделение мощностью 1000 тонн в сутки, заквасочное отделение, участок производства ультрапастеризованной продукции мощностью до 250 тонн в сутки, участок ферментации мощностью 200 тонн кисломолочной продукции в сутки, участок производства продукции в ПЭТ-бутылку мощностью 200 тонн в сутки; построены склад готовой продукции и склады для вспомогательных материалов; обновлен парк молоковозов.

По окончании данного этапа комбинат увеличил производственные мощности по переработке молока-сырья до 500 тонн в сутки.

7. 23 июля «АгроПромкомплектация» ввела в эксплуатацию животноводческий комплекс «Троицкий» в д. Гнездилово Железногорского района Курской области.

Комплекс рассчитан на 6 тыс. голов крупного рогатого скота высокопродуктивной голштино-фризской породы. Стоимость проекта — 3,4 млрд рублей.

© mcx.ru

Он включает в себя мощности по приемке, первичной переработке и хранению молока. Предприятие может производить около 90 тонн молока в сутки, а валовый объем производства составляет 30,3 тыс. тонн молока в год.

8. 26 июля компания «ЭкоНива» запустила в Калужской области 3 животноводческих комплекса общим объёмом инвестиций в 8,5 млрд рублей.

Церемония открытия всех комплексов состоялась на территории молочного комплекса «Уланово».

© mcx.ru

Комплекс «Уланово» располагается в Медынском районе, два других комплекса «Сугоново» и «Богданино» запущены в Ферзиковском районе. В каждый из объектов вложено почти по 3 млрд рублей.

На ферме «Уланово» предусмотрено доение 2800 голов коров, общая численность стада составит 7 тыс. голов.

9. 29 июля новая многопрофильная ферма мясо-молочного направления на 3,780 тыс. голов КРС открылась 29 июля в Волоколамском округе Московской области

На ферме содержатся крупный рогатый скот абердин-ангусской и герефордской породы мясного направления продуктивности, а также симментальской комбинированного направления, голштинской и джерсейской пород молочного направления продуктивности. Есть в хозяйстве и мелкий рогатый скот — козы зааненской и альпийской пород и овцы породы лакон молочного направления.

© mcx.ru

Ферма расположилась на участке порядка 4,5 тыс. га. Также на ферме имеются молочный, мясной и хлебобулочный цеха, в местном птичнике содержатся около 13 тыс. птиц.

Объём инвестиций в проект составил около 6 млрд рублей.

10. 30 июля в городе Севск Брянской области состоялось открытие нового цеха по производству сыров моцарелла, сулугуни и чечил

Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.

© mcx.ru

Огромные средства компания инвестировала в автоматическую линию вакуумной фасовки — большие заказы требуют высокой скорости на производстве. Установлена также новая система вентиляции с двумя степенями очистки воздуха. Модернизирована скважина для обеспечения производства достаточным количеством воды и увеличены электрические мощности.

Этот цех позволит компании перерабатывать более 200 тонн молока в день. Новый цех позволит увеличить производство свежих сыров в 2,5 раза.

11. 22 августа в селе Курская Васильевка Северного района состоялось открытие нового молочного комплекса ООО «Северная Нива», входящего в холдинг «ЭкоНива». Комплекс рассчитан на 2800 голов дойного стада.

© mcx.ru

Бюджет инвестиционного проекта составил 2,817 млрд рублей. Оренбургское предприятие при этом получает поддержку в форме предоставления субсидий по нескольким направлениям деятельности.

При выходе на проектную мощность производительность комплекса «Курская Васильевка» составит более 22,7 тысяч тонн молока в год. Комплекс оснащён высокотехнологичным оборудованием, подготовлено более 100 рабочих мест.

12. 5 сентября холдинг «ЭкоНиваАгро» запустил в работу животноводческий комплекс в п. Старая Чигла Аннинского района Воронежской области, рассчитанный на 2800 голов дойного стада. Для местного населения создано 120 рабочих мест.

© mcx.ru

Основной молочный блок оборудован доильным залом с каруселью на 72 места, а в родильном отделении установлена елочка на 16 мест для новотельных коров. На комплексе предусмотрены секции для молодняка от трех до восьми месяцев, территории для их выгульного содержания, силосная площадка и очистные сооружения.

Планировалось, что через месяц предприятие должно выйти на полную мощность и объем производства достигнет 90 тонн молока в сутки.

13. 13 сентября компания «Зелёные линии» открыла в Калужской области животноводческий комплекс на 1600 голов. Ферма располагается в деревне Доброе Барятинского района и стала крупнейшей в юго-западной части Калужской области. Здесь будет трудоустроено 90 человек.

© mcx.ru

На ферме действуют два автоматизированных доильных зала, установлены площадки для выращивания телят и коровники.

14. Первую очередь крупного животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада открыли в Починках Нижегородской области

© mcx.ru

Новое предприятие ООО «Восток» — первый в Починковском районе крупный молочный комплекс, который даст более сотни рабочих мест.

15. 18 октября состоялось открытие в Орле молочного завода. ООО «Орёл» входит в группу компаний «Сыробогатов».

Первая производственная площадка группы была открыта в Свердловской области г. Верхняя Пышма в 2011 г. Основное направление — производство плавленых сыров и упаковка полутвёрдых и твёрдых сыров. С запуском Орловского завода «Группа Компаний «Сыробогатов» сможет значительно расширить свою ассортиментную линейку и выйти на новый уровень.

© mcx.ru

Объём инвестиций в модернизацию производства составил более 1,5 млрд рублей.

Будет создано 250 новых рабочих мест.

16. 26 ноября молочно-товарную ферму полного цикла на 1199 коров запустило «ОСП Агро» в подмосковных Озёрах

Объём инвестиций в предприятие в селе Сенницы-1 составил около 1 млрд рублей.

© mcx.ru

Всего там будет создано около 40 рабочих мест.

Мощность производства составит около 12,5 тысяч тонн молока в год.

17. 11 декабря в с. Ольхи Шацкого района Рязанской области открылся животноводческий комплекс Группы компаний «ЭкоНива — АПК»

Комплекс «Шацк» рассчитан на 7800 голов молодняка крупного рогатого скота молочных пород и 6000 голов дойного стада.

© mcx.ru

Проектная мощность комплекса составляет 54 тыс. тонн молока в год.

Стоимость реализации проекта составила более 4,5 млрд рублей. На животноводческом комплексе в Ольхах создано 241 рабочее место.

18. 17 декабря молочный холдинг «Молвест» открыл в Калаче Воронежской области завод по переработке сыворотки на базе Калачеевского сырзавода.

Новое производство направлено на получение концентрата сывороточного белка (КСБ), сухой деминерализованной сыворотки и деминерализованного пермеата. Производственная мощность завода составит 600 тонн исходной сыворотки-сырья в сутки. В пересчёте на готовую продукцию — 3 тонны концентрата сывороточных белков в сутки и 27,3 тонны сухого деминерализованного пермеата в сутки. Теперь Калачеевский сырзавод будет перерабатывать 100% получаемой в ходе производства сыра сыворотки.

© mcx.ru

Новое предприятие позволит увеличить рентабельность «Молвеста», а также повысит экологическую безопасность за счет замкнутого цикла производства.

Объём инвестиций составил 2,4 млрд рублей. Создано 40 рабочих мест.