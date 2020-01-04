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Армия и Флот

Подразделения ЮВО под Астраханью полностью перевооружены на РСЗО «Торнадо-С»

https://media.tvzvezda.ru/storage/news_other_images/2020/01/04/ab60a91cefd44dbfacec0c76739856af.jpghttps://media.tvzvezda.ru/storage/news_other_images/2020/01/04/ab60a91cefd44dbfacec0c76739856af.jpg © media.tvzvezda.ru

В Астраханской области завершилось перевооружение артиллерийского подразделения на новейшую реактивную систему залпового огня «Торнадо-С». Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В апреле 2019 года расчеты новейших РСЗО «Торнадо-С» ЮВО в ходе тактических учений успешно провели первые боевые пуски. В маневрах приняли участие более тысячи военнослужащих, а также было задействовано свыше 100 единиц техники.

«Торнадо-С» является модернизированной РСЗО 9К58 «Смерч». Она имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет с максимальной дальностью полета до 120 километров. Вести огонь можно как залпом, так и одиночными реактивными боеприпасами.

РСЗО предназначена для уничтожения бронетехники, артиллерийских и ракетных подразделений, инженерных сооружений, аэродромов, пунктов управления войсками, живой силы противника. Также способна поражать танковые подразделения, средства ПВО и ПРО, радиоэлектронной борьбы, самолеты и вертолеты.
Источник: https://tvzvezda.ru/news/forces/content/20201423-rbxPc.html

ЮВО. Торнадо-С
  • Denis Grabov
    04.01.2020:25:18

    Раз уже ракеты с управляемым вектором тяги, так можетможно их все одновременно запустить?

    #1182388
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      05.01.2000:02:27

      Самый важный участок для ракет — начальный. Одновременный пуск ракет из всех направляющих это очень плохой режим, когда ракеты находятся в десятке сантиметров друг от друга, плюс очень существенная нагрузка на саму пусковую установку. Да и (по простому говоря) нафига???

      #1182402
    • Нет аватара Пехота
      05.01.2015:30:10

      Управлямое что? Где вы такую траву берёте?

      #1182436
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