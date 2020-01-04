Подразделения ЮВО под Астраханью полностью перевооружены на РСЗО «Торнадо-С»

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В Астраханской области завершилось перевооружение артиллерийского подразделения на новейшую реактивную систему залпового огня «Торнадо-С». Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В апреле 2019 года расчеты новейших РСЗО «Торнадо-С» ЮВО в ходе тактических учений успешно провели первые боевые пуски. В маневрах приняли участие более тысячи военнослужащих, а также было задействовано свыше 100 единиц техники.

«Торнадо-С» является модернизированной РСЗО 9К58 «Смерч». Она имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет с максимальной дальностью полета до 120 километров. Вести огонь можно как залпом, так и одиночными реактивными боеприпасами.

РСЗО предназначена для уничтожения бронетехники, артиллерийских и ракетных подразделений, инженерных сооружений, аэродромов, пунктов управления войсками, живой силы противника. Также способна поражать танковые подразделения, средства ПВО и ПРО, радиоэлектронной борьбы, самолеты и вертолеты.