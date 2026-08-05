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termometrix Медучреждения

В Москве завершилась масштабная реконструкция ЦВКГ имени П. В. Мандрыка

В процессе реконструкции

Специалисты Военно-строительной компании (ВСК) возвели новый 5-этажный лечебно-диагностический корпус (ЛДK), а также полностью обновили историческое здание корпуса «Г».

Построен современный 5-этажный ЛДК, полностью укомплектованный передовой медицинской техникой и мебелью.

Исторический корпус «Г» восстановили по архивным чертежам и эскизам. Строители сохранили лепнину, метлахскую плитку и вернули стенам оригинальный цвет.

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Источник: vk.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара termometrix05.08.26 07:29:22

    Почему видео из ВК не загружается на сайте? Странно…

    #1320078