В Москве завершилась масштабная реконструкция ЦВКГ имени П. В. Мандрыка
В процессе реконструкции
Специалисты Военно-строительной компании (ВСК) возвели новый 5-этажный лечебно-диагностический корпус (ЛДK), а также полностью обновили историческое здание корпуса «Г».
Построен современный 5-этажный ЛДК, полностью укомплектованный передовой медицинской техникой и мебелью.
Исторический корпус «Г» восстановили по архивным чертежам и эскизам. Строители сохранили лепнину, метлахскую плитку и вернули стенам оригинальный цвет.
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