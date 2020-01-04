Прогноз позитивных событий в России в 2020 году
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xZKE-QEDsVs
В начале каждого года мы традиционно составляем прогноз позитивных ожиданий, чтобы потом сравнить его с реальностью. Конечно, в материал попадают далеко не все планы, но мы стараемся делать максимально широкую выборку из разных областей. С каждый годом событий в списке ожиданий становится всё больше, а это уже само по себе позитивный сигнал. Всех ещё раз с наступившим новым годом и желаем реализации всех намеченных планов!
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