Прогноз позитивных событий в России в 2020 году

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В начале каждого года мы традиционно составляем прогноз позитивных ожиданий, чтобы потом сравнить его с реальностью. Конечно, в материал попадают далеко не все планы, но мы стараемся делать максимально широкую выборку из разных областей. С каждый годом событий в списке ожиданий становится всё больше, а это уже само по себе позитивный сигнал. Всех ещё раз с наступившим новым годом и желаем реализации всех намеченных планов!