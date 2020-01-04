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Прогноз позитивных событий в России в 2020 году

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xZKE-QEDsVs

В начале каждого года мы традиционно составляем прогноз позитивных ожиданий, чтобы потом сравнить его с реальностью. Конечно, в материал попадают далеко не все планы, но мы стараемся делать максимально широкую выборку из разных областей. С каждый годом событий в списке ожиданий становится всё больше, а это уже само по себе позитивный сигнал. Всех ещё раз с наступившим новым годом и желаем реализации всех намеченных планов!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность,
  • DKerr DKerr
    04.01.2018:26:30

    Я бы еще добавил достройку СП-2 и серийный Аурус    

    #1182370
    • shigorin shigorin
      04.01.2019:57:46

      Ну, я бы ещё «Эльбрусы» в массы (а в идеале -- ещё и 8СВ на потоке), но тут пока надо поработать даже и по софту.

      #1182386
      • Badassgoliath Badassgoliath
        05.01.2009:05:55

        Ну, я бы ещё «Эльбрусы» в массы

        Мне представляется, что смысл «Эльбруса» — не в массовости, а резерве, на случай, если «светочи демократии» вдруг возьмут, да и запретят поставки других процессоров в страну. Чтобы не остаться совсем без всего. Потому «Эльбрус», в общем-то, и не обязан как-то тягаться с «Интелом» на равных. Это ведь на крайний случай.

        #1182416
    • Nelton Nelton
      04.01.2020:55:13

      Официальный ввод ЗапСибНефтеХима.

      Гремячинский ГОК

      Несколько участков ЦКАД.

      Мост Благовещенск — Хэйхэ. (открытие для граждан)

      #1182390
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    • shigorin shigorin
      04.01.2019:56:33

      Вот и не трогай. Температуры зимние смотри, «аналитик».

      #1182384
    • Badassgoliath Badassgoliath
      05.01.2009:00:29

      чинуши и тогда пиарились

      О, борец с «чинушами». Куда же без вас. Меня всегда поражала уверенность таких людей в том, что они, на месте героически забарываемых ими «чинуш», были бы чем-то лучше.

      И почему вы все так безграмотно пишете? Двоечники небось? А судя по смыслу комментария, не только на уроках русского, но и на истории в телефоны втыкаете вместо занятий.

      Хотя… может это сейчас на истории как раз и преподают, я как-то не в курсе.

      #1182415
  • shigorin shigorin
    04.01.2019:56:42

    Евгений, спасибо, как всегда!

    #1182385
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    05.01.2010:59:05

    Спасибо, добрый и позитивный репортаж.

    Я бы больший упор сделал на национальные проекты как локомотив движения страны.

    А так выбор направлений развития добротный и объективный.

    До встреч в Новом Году!

    Отредактировано: Сергей Котенко~10:59 05.01.20
    #1182426
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