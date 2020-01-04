Бурятмяспром запустил новую линию по производству паштетов в новой упаковке

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ООО «Бурятмяспром», расположенное в г. Улан-Уде, в преддверии нового 2020 года запустило линию по производству паштетов в новой ламистерной упаковке. Производство консервированных продуктов питания в ламистерной упаковке неуклонно растет и приобретает все большую популярность, отмечают в компании.

Ламистер — комбинированный упаковочный материал на основе экологически чистой алюминиевой фольги для пищевых продуктов и пленки из пропилена — обладает превосходными барьерными свойствами и отвечает высоким стандартам качества и безопасности эксплуатации. Такая упаковка, поясняют на предприятии, обладает неоспоримыми преимуществами перед обычными жестяными банками: она более экономична, удобна в использовании, имеет малый вес, легко утилизируется и поддаётся вторичной переработке.

При этом в БМП подчеркивают, что обновления коснутся не только упаковки, но и ассортимента выпускаемой продукции. Помимо перевода на новую упаковку действующего ассортимента паштетов, технологи компании разрабатывают новинки, которые поступят на прилавки магазинов уже в ближайшее время.