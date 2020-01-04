Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

Бурятмяспром запустил новую линию по производству паштетов в новой упаковке

 © static.mk.ru

ООО «Бурятмяспром», расположенное в г. Улан-Уде, в преддверии нового 2020 года запустило линию по производству паштетов в новой ламистерной упаковке. Производство консервированных продуктов питания в ламистерной упаковке неуклонно растет и приобретает все большую популярность, отмечают в компании.

Ламистер — комбинированный упаковочный материал на основе экологически чистой алюминиевой фольги для пищевых продуктов и пленки из пропилена — обладает превосходными барьерными свойствами и отвечает высоким стандартам качества и безопасности эксплуатации. Такая упаковка, поясняют на предприятии, обладает неоспоримыми преимуществами перед обычными жестяными банками: она более экономична, удобна в использовании, имеет малый вес, легко утилизируется и поддаётся вторичной переработке.

При этом в БМП подчеркивают, что обновления коснутся не только упаковки, но и ассортимента выпускаемой продукции. Помимо перевода на новую упаковку действующего ассортимента паштетов, технологи компании разрабатывают новинки, которые поступят на прилавки магазинов уже в ближайшее время.
Источник: https://gazeta-n1.ru/news/society/81642/

пищевая промышленность , Бурятия
  • Нет аватара Байкал57
    05.01.2008:23:40

    На Первом и Втором Чеченских из улан-удэнской тушенки получались нормальные котлеты в полевых условиях.

    Нынче бесполезно, хозяева закавказцы все требуху легкие, печень и сердце с почками пихали с мясом, в итого плохо потеряли качество и марку. Ладно решили сегодня отдельно в паштеты, молодцы.

    #1182412
    • Нет аватара nabludatel71
      06.01.2000:04:26

      По моим ощущениям, доля цельного мяса в говяжьей тушёнке Бурятмяспрома сейчас действительно пониже, чем лет 8-10 назад (до модернизации), но не так уж критично. Но зато по вкусу из российских она однозначно № 1!

      #1182469
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,