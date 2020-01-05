На «КАМАЗе» появился центр управления производством

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Главная диспетчерская департамента управления производством «КАМАЗа» разместилась в новом помещении и переименована в центр управления производством.

В новом помещении оборудованы десять рабочих мест. Все участники процесса могут считывать информацию как со своих мониторов, так и с большого экрана в центре зала. Одна половина табло занята сводками выполнения плана, они компонуются исходя из сведений программы SAP, на другой — видео, которое транслируется с 43 камер, установленных на автосборочном заводе, прессово-рамном и заводе двигателей. Каждая из них в онлайн-режиме передаёт изображение с участков, где производятся наиболее ответственные операции. Одним взглядом можно охватить сразу несколько подразделений и оценить эффективность их работы.

«Здесь созданы условия для командной работы. Оперативное информирование и обратная связь позволяют принимать более точные и верные решения», — комментирует главный диспетчер «КАМАЗа» Рустем Мухаметханов.

Также несколько информационных срезов можно получить по цифровым показателям. Например, есть возможность оценить общую картину обеспечения главного сборочного конвейера. Если на диаграмме преобладает красный цвет — это сигнал тревоги: главному диспетчеру надо обратить особое внимание и при необходимости принять оперативные меры.

Функция обеспечения комплектующими закреплена за логистическим центром и центром закупок, но в ходе оперативного управления и контроля за ходом производства специалисты департамента управления производством тоже включаются в работу. В отделе планирования товарной продукции через функционал «единое окно» можно проверить сроки исполнения контрактных обязательств по заказам в разрезе комплектации и даты поставки на шесть месяцев и отследить своевременность исполнения контрактов.

«Это первая фаза контроля долгосрочных обязательств, вторая должна охватить наши дочерние общества в Башкортостане — „НЕФАЗ“ и Туймазинский завод автобетоновозов, ведь крупным контрагентам нужны спецтехника, автомобили с прицепом, и контракты считаются выполненными при поставке всего комплекта», — поясняет директор департамента управления производством Александр Лавров.