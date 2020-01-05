В Северодвинске открылся детский технопарк «Кванториум»

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Первый в Архангельской области уникальный детский технопарк открылся 19 декабря в Северодвинске. Он получил название «Северный Кванториум».

Технопарк создан благодаря реализации национального проекта «Образование». Его возможности можно сравнить с космическими, поскольку оборудование и станки, которые получили в свое распоряжение юные северяне, соответствуют мировым стандартам.

Около 150 миллионов рублей было направлено из консолидированного бюджета на ремонт помещений и закупку оборудования для «Северного Кванториума». Уже одна эта цифра говорит о масштабе реализованного проекта. Здание капитально отремонтировали, поскольку новый формат работы с детьми требует соответствующей обстановки.

Партнерами детского технопарка стали все градообразующие предприятия Северодвинска. И такой интерес к этому проекту вполне понятен, поскольку из сегодняшних воспитанников «Кванториума» наверняка вырастут те, кому дальше развивать технологии и производство, востребованные оборонной промышленностью.

Перед школьниками Северодвинска открылись абсолютно новые перспективы в изучении робототехники, программирования, промышленного дизайна, IT- технологий, инженерии. Основная миссия «Северного Кванториума» — содействие в ускоренном техническом развитии детей и реализации их проектов. Для этого в городе корабелов появились роботы, которых не в каждом вузе страны можно найти.

— У нас, например, работает шестиосевой промышленный манипулятор КUKA. Он способен решать ряд практических задач — от сортировки деталей и заканчивая промышленной сваркой. Также есть огромное количество образовательных наборов, которые предназначены для студентов, но у нас с ними будут работать школьники, — отметил наставник «Северного Кванториума» Илья Литвиненко.

Роботы-манипуляторы, роботы-пауки, лаборатория с лазерными и фрезерными станками, различный инструментарий, современные компьютерные решения и программы, оборудование для виртуальной и дополненной реальности — всё это теперь доступно школьникам Северодвинска. Отметим, что занятия в «Северном Кванториуме» бесплатны.