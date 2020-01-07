В Архангельске открыли детский сад на 125 мест

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Строительство детского сада на 125 мест было начато в январе 2019 года, и к 24 декабря завершены все строительно-монтажные работы и мероприятия по вводу детского сада в эксплуатацию.

Общая стоимость работ составила 157,1 млн рублей. В контракт также были включены затраты на закупку оборудования, мебели и инвентаря для детского сада.

Отличительная особенность Соломбальского детского сада — бассейн. Дети с родителями, которые пришли сюда на экскурсию, отметили, что наличие занятий по плаванию в стенах дошкольного учреждения экономит время на посещение дополнительных секций в полноценном бассейне.

В детском саду созданы все условия для приготовления пищи на основании полного цикла. По новым требованиям, зоны для приготовления завтраков и обедов отделены перегородками. Спортивный зал оснащен оборудованием для занятий спортом, в том числе детскими велотренажерами. Помимо этого, оборудовано помещение для проведения занятий по хореографии и вокалу, которым детей будут обучать квалифицированные педагоги.

«Штат полностью укомплектован, в детском саду будут работать 12 воспитателей. У нас также есть всё необходимое: игрушки, дидактические материалы и учебные пособия. В феврале 2020 года мы начнем принимать детей», — рассказала исполняющая обязанности заведующего детским садом № 167 «Улыбка» Ирина Бренчукова.

Вопросу безопасности в дошкольном учреждении уделено особое внимание. 80 камер видеонаблюдения установлены в каждом помещении, а также в общих коридорах. Помимо этого, все двери детского сада автоматизированы, и при необходимости могут быть заблокированы.

Входные двери в учреждение оснащены автоматизированной системой контроля доступа: каждый родитель получит электронный пропуск, который позволит проходить в помещения. К тому же, эту систему можно настроить на распознавание лиц родителей.

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