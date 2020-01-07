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Детские сады и школы

В Архангельске открыли детский сад на 125 мест

 © cdnimg.rg.ru

Строительство детского сада на 125 мест было начато в январе 2019 года, и к 24 декабря завершены все строительно-монтажные работы и мероприятия по вводу детского сада в эксплуатацию.

Общая стоимость работ составила 157,1 млн рублей. В контракт также были включены затраты на закупку оборудования, мебели и инвентаря для детского сада.

Отличительная особенность Соломбальского детского сада — бассейн. Дети с родителями, которые пришли сюда на экскурсию, отметили, что наличие занятий по плаванию в стенах дошкольного учреждения экономит время на посещение дополнительных секций в полноценном бассейне.

В детском саду созданы все условия для приготовления пищи на основании полного цикла. По новым требованиям, зоны для приготовления завтраков и обедов отделены перегородками. Спортивный зал оснащен оборудованием для занятий спортом, в том числе детскими велотренажерами. Помимо этого, оборудовано помещение для проведения занятий по хореографии и вокалу, которым детей будут обучать квалифицированные педагоги.

«Штат полностью укомплектован, в детском саду будут работать 12 воспитателей. У нас также есть всё необходимое: игрушки, дидактические материалы и учебные пособия. В феврале 2020 года мы начнем принимать детей», — рассказала исполняющая обязанности заведующего детским садом № 167 «Улыбка» Ирина Бренчукова.

Вопросу безопасности в дошкольном учреждении уделено особое внимание. 80 камер видеонаблюдения установлены в каждом помещении, а также в общих коридорах. Помимо этого, все двери детского сада автоматизированы, и при необходимости могут быть заблокированы.

Входные двери в учреждение оснащены автоматизированной системой контроля доступа: каждый родитель получит электронный пропуск, который позволит проходить в помещения. К тому же, эту систему можно настроить на распознавание лиц родителей.

 © cdn.dvinanews.ru

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 © sun9-24.userapi.com
Источник: https://proekty.er.ru/node/114538

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Архангельская область, новый детсад
  • Нет аватара mikel29
    07.01.2013:43:10

    Место для него только выбрали ну дюже неудобное. Вдалеке от жилых кварталов через перегруженную трафиком магистраль.

    #1182590
  • Нет аватара sewa1965
    07.01.2017:01:49

    детский сад, к нему я неравнодушен. жена робит воспитателем .

    на фото в уличной обуви в группе ! непорядок. хотя первый раз экскурсия .

    к Вопросу безопасности …у моей в саду за 3 года пожарная сигнализация срабатывала раз 7. единственная одевала и выводила детей на улицу (как по инструкции), из 20 групп. остальным …лень.

    но вот один раз в группе забыли включёный чайник, поллитра пластик. …загорелся…

    страшно с начало было   , потом ржачно стало   . толпа родителей, друг другу огнетушитель всучивают, никто им не хочет воспользоваться, отбегают … а чайник чадит…

    тут же шкаф пожарный закрытый. на нём ключик, под стеклом …отодвинь стёклышко и возьми ключик, шкаф и откроешь …папа здоровый с суровым лицом бьёт стулом по стёклышку. ХРЯСЬ           .шкаф смялся, стул развалился(порча имущества!) … стёклышко на месте, ключик улетел … а чайник чадит …

    Но вот подошёл дедушка, отодвинул растерявшихся, сказал чё-то …подул на чайник, тот и затих .   

    #1182618
    • Human RS Human RS
      07.01.2017:25:50

      детский сад, к нему я неравнодушен. жена робит воспитателем .

      Украинец ты уже надоел вываливать сумбурное содержимое своей черепушки под новостями о детских садах. Хрюкай в другом месте.

      Отредактировано: Human RS~17:26 07.01.20
      #1182619
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