В Мурманской области запущено в эксплуатацию уникальное рыбоводческое хозяйство

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В конце августа 2019 года в посёлке Ура-Губа Кольского района состоялось открытие уникального для Северо-Запада России рыбоводческого производства — крестьянско-фермерского хозяйства «Акваферма».

Предприятие было создано в 2016 году группой энтузиастов, увлечённых европейским опытом выращивания рыбы в здоровой среде. Девиз «Аквафермы» — «Экология и здоровье». Это единственное в регионе прудовое хозяйство аквакультуры проточного типа. Вода в садки попадает самотеком из реки Ура, проходит через земляные пруды, очистные отстойники и возвращается назад в реку. Рыба лососёвых пород развивается практически в естественных условиях, без стеснения и связанных с этим болезней.

В декабре 2018 года были получены все необходимые разрешения и заключения экспертиз, «Акваферме» в аренду на 49 лет предоставлен земельный участок на берегу р. Ура.

Ферма рассчитана на единовременное содержание до 800 тонн рыбы, из них — до 500 тонн товарной рыбы в год. Проектная мощность производства — 300 тонн в год, выход на неё планируется в течение трёх лет.

Пока же рыбоводы планируют к октябрю-ноябрю 2019 года вырастить первые 28 тонн товарной рыбы. По словам директора ООО КФХ «Акваферма» Анжелы Колиш, в основном продукция хозяйства будет поставляться на внутренний рынок Мурманской области. В частности, предприятие намерено участвовать в программе «Наша рыба»