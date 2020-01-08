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Российские проекты за рубежом

Газопровод «Турецкий поток» запущен

 © www.vesti.ru

В Стамбуле 8 января состоялся официальный запуск магистрального газопровода «Турецкий поток».

Церемония символического запуска «Турецкого потока» прошла на полях конгресс-центра «Халич» в Стамбуле. На главной сцене была установлена труба газопровода с вентилем. Именно его лидеры России и Турции повернули в знак начала нового этапа сотрудничества двух государств.

После этого по видеосвязи с компрессорной станцией «Русская» в Анапе и приёмным терминалом в Кыйыкее в Турции состоялось символическое открытие газовых вентилей.

В церемонии запуска также приняли участие главы Сербии и Болгарии.

По двум веткам «Турецкого потока» российский газ будет поступать в Турцию, Болгарию, Северную Македонию, Сербию, Венгрию.

Общий объём поставок при выходе трубопровода на полную мощность составит 31,5 млрд м3 газа в год.

Газопровод «Турецкий поток» напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

Морской участок состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег у турецкого населенного пункта Кыйыкей недалеко от Стамбула. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединит морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Вторая нитка пройдет до своей конечной точки на границе Турции и ЕС.

Фактически газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции взамен ранее использовавшегося Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию и Румынию).
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3227414

экспорт , Турция , Газпром , российские проекты за рубежом
  • DKerr DKerr
    08.01.2016:29:56

    Всеми ожидаемая новость    

    Только фамилии политиков уберите из текста от греха    

    #1182681
    • Михаил Иванов Михаил Иванов
      08.01.2016:40:13

      Будь моя воля — блокировал бы всех даже за 1 удалённую новость вследствие «нарушения правила политика»

      #1182683
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.01.2016:43:48

      Только фамилии политиков уберите из текста от греха

      Следил за церемонией по прямому репортажу во «Вестям-24».

      Про политиков забыл.    

      Спасибо за замечание, поправил.

      #1182684
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    08.01.2016:46:21

    Ну что?

    1. «Сила Сибири» запущена в прошлом году.

    2. «Турецкий поток» запущен только что в этом году.

    3. Ждём «Северный Поток-2».

    Назло агрессору    

    #1182686
  • Наталья Аникина
    08.01.2016:55:19

    Болгарин лошара    мог бы быть на месте Эрдогана, но послушался Вашобком

    #1182688
  • Комментарий удален
  • Нет аватара nabludatel71
    08.01.2017:08:00

    Сергей, дату в первом абзаце исправьте   

    #1182692
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    08.01.2017:08:51

    А Эрдоган оказался крепкий мужик. Послал Штаты с их санкциями.

    Не то что европейцы.

     © gdb.rferl.org

    Отредактировано: Сергей Котенко~17:36 08.01.20
    #1182693
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    08.01.2017:36:56

    Слава Богу, свершилось! Горд за Великую Россию!

    #1182699
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    08.01.2018:20:20

    надеюсь хоть трубы были сделаны в России, компрессорные станции, арматура трубопроводная… и прочая прочая, если уж и корабли укладчики, и рабочие на них иносранцы.

    #1182710
  • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
    08.01.2019:37:56

    Компрессоры в Анапе дают аж 219 бар! Ужас, какие же трубы должны быть у побережья на мелководье, чтобы выдержать такое давление?

    #1182729
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