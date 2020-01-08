Газопровод «Турецкий поток» запущен

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В Стамбуле 8 января состоялся официальный запуск магистрального газопровода «Турецкий поток».

Церемония символического запуска «Турецкого потока» прошла на полях конгресс-центра «Халич» в Стамбуле. На главной сцене была установлена труба газопровода с вентилем. Именно его лидеры России и Турции повернули в знак начала нового этапа сотрудничества двух государств.

После этого по видеосвязи с компрессорной станцией «Русская» в Анапе и приёмным терминалом в Кыйыкее в Турции состоялось символическое открытие газовых вентилей.

В церемонии запуска также приняли участие главы Сербии и Болгарии.

По двум веткам «Турецкого потока» российский газ будет поступать в Турцию, Болгарию, Северную Македонию, Сербию, Венгрию.

Общий объём поставок при выходе трубопровода на полную мощность составит 31,5 млрд м3 газа в год.

Газопровод «Турецкий поток» напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

Морской участок состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег у турецкого населенного пункта Кыйыкей недалеко от Стамбула. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединит морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Вторая нитка пройдет до своей конечной точки на границе Турции и ЕС.

Фактически газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции взамен ранее использовавшегося Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию и Румынию).