В Мурманской области на трассе Р-21 «Кола» построен новый мост через канал Княжегубской ГЭС

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В Мурманской области на трассе Р-21 «Кола» завершена реконструкция моста через канал Княжегубской ГЭС, рядом с посёлком Зеленоборский в Кандалакшском районе.

Новый мост заменил тот, что был построен более 40 лет назад. Участок реконструкции мостового перехода вместе с подходами к нему составил 2,516 км — с 1104 по 1107 автодороги Р-21 «Кола».

Новый мост длиной 347 метров отвечает современным нормам по грузоподъёмности и габаритам. Полная ширина сооружения 16 м с двумя полосами движения по 4 м, двумя полосами безопасности по 1,5 м и тротуарами с каждой стороны.

Высота моста над каналом порядка 20 метров. Железобетонная плита опирается на 6 бетонных опор. На устройство мостового полотна ушло почти 5 тысяч тонн асфальтобетона, дорожная разметка нанесена холодным пластиком, осевая — жёлтым цветом.

Участок дороги в границах реконструкции построен по нормам III технической категории, сообщили в Упрдор «Кола». С северной стороны на подъезде к сооружению возведён также 10-метровый мост через ручей.

На протяжении всего участка реконструкции дорожники обустроили освещение: установлено 102 столба и 150 светильников. Более тысячи погонных метров трассы оборудовано шумозащитными экранами.

Из федерального бюджета на реализацию объекта инвестировано почти 1,5 млрд рублей.

Старый мост не справлялся с существующими транспортными нагрузками, поэтому было принято решение о строительстве нового сооружения и прилегающего к нему участка автодороги, что в итоге позволило обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд по федеральной автодороге.

Существующий мост не стали разбирать. Его отремонтировали для нужд местного населения и подъезда к домам в Зеленоборском: обновили мостовое полотно, заменили барьерное и перильное ограждение.

За последние 4 года в Мурманской области приведено в нормативное состояние 341 км автодороги Р-21 «Кола», из них порядка 35 км реконструировано.

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