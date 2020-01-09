Началась реализация соглашения с авиакомпанией «Аэрофлот» о поставке 100 самолетов SuperJet 100

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В рамках реализации этого соглашения первые пять самолетов Superjet 100 поставлены ВЭБ.РФ для передачи в лизинг российской авиакомпании «Аэрофлот». Соглашение на 100 самолетов SSJ100 ранее подписали ПАО «Аэрофлот» и АО «Гражданские самолеты Сухого» (входит в Госкорпорацию «Ростех» в составе ПАО «ОАК»). Поставку Superjet 100 профинансировал ВЭБ.РФ после принятия Наблюдательным советом соответствующего решения.

Воздушные суда поставляются крупнейшему российскому эксплуатанту Superjet 100 в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. «Аэрофлот» в настоящее время эксплуатирует SSJ100 в той же спецификации — на 87 пассажиров. «Аэрофлот» начал коммерческую эксплуатацию SSJ100 в июне 2011 года.

Superjet 100 — самый комфортный и экономичный самолет в своем классе.

В соответствии с соглашением оставшиеся самолеты будут переданы АК «Аэрофлот» до 2026 года. Эта сделка — крупнейшая в истории как производителя — компании «Гражданские самолеты Сухого», так и современного «Аэрофлота».

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