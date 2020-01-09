В Дагестане открыт новый детский сад на 150 мест

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В Каспийске в рамках нацпроекта «Образование» открылся новый детский сад № 32 «Соколенок» на 150 мест.

Двухэтажное здание рассчитано на 7-8 групп, каждая из которых имеет изолированный вход, приемную, спальню. Для адаптации детей с проблемами здоровья созданы все условия, предусмотренные программой «Доступная среда».

Территория сада оборудована современными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения, лифтами,здание оснащено необходимой мебелью, инвентарем, игрушками, развивающими пособиями.

На прилегающей территории имеются площадки для ясельной и дошкольных групп, беседки, спортивно-игровые зоны.