В саратовской школе открылся новый бассейн

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В Романовском районе Саратовской области начал работать новый плавательный бассейн.

Бассейн введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. Бассейн возведен в течение прошлого года. Финансирование объекта осуществлялось в рамках национального проекта президента РФ «Демография».

В новом спортивном сооружении одновременно смогут заниматься плаванием 48 человек. В бассейне четыре дорожки длиной 25 метров. Объект вошёл в структуру школы имени И.В. Серещенко, самой крупной в Романовском районе, где учатся 600 детей. Занятия плаванием для них будут бесплатными. Построен крытый переход между бассейном и основным зданием школы.