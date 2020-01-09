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Агропром и пищевая промышленность

В 2019 году «Сад — Гигант Ингушетия» заложил 235 гектаров садов

 © www.agroinvestor.ru

Компания «Сад — Гигант Ингушетия» в 2019 году заложила 235 га садов. В 2018 году было заложено 180 га, которые пока не вышли на этап плодоношения.

«Сад — Гигант Ингушетия» — первый интенсивный фруктовый сад в Ингушетии, который был заложен в 2013 году. Здесь выращивают более 15 сортов яблок, а также черешню, сливу, персики и нектарины. В целом у компании около 1 тыс. га садов, а также оптово-распределительный центр мощностью единовременного хранения 50 тыс. т. Предприятие входит в группу «Сад — Гигант», которая является крупнейшим в России производителем яблок. В целом у неё около 3 тыс. га садов в Краснодарском крае и Ингушетии, где собирается около 100 тыс. т фруктов в год.

В ноябре компания заложила на Кубани первый камень плодохранилища вместимостью 54,4 тыс. т с отделением переработки. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд руб., его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2021 год. Сейчас имеющихся в регионе холодильных мощностей компании хватает для хранения лишь половины урожая, поэтому часть продукции приходится размещать в Ингушетии.

«Сад — Гигант Ингушетия» к 2023 году планирует увеличить производство яблок с 24,26 тыс. т, собранных в завершившемся году, до 55-60 тыс. т, сообщает ТАСС со ссылкой на

Также компания с этого года хочет начать экспорт яблок и рассчитывает ближе к лету получить сертификат международного стандарта Global G. A.P., чтобы войти в число поставщиков продукции в страны Европы и арабского мира, говорит Балкизов. По его словам, сейчас предприятие ищет надежного партнера на рынке Ближнего Востока.

 © ingushetia.ru
Источник: https://www.agroinvestor.ru/compani...ablok-vdvoe-uvelichit-proizvodstvo/

садоводство , Северный Кавказ, Ингушетия , сельское хозяйство
  • alex4spb alex4spb
    09.01.2018:01:08

    новости +    

    Здесь выращивают более 15 сортов яблок
    а у нас в Пятёрочке только один сорт отечественных — «яблоко сезонное».

    остальные импорт    

    #1182873
    • Нет аватара brat_po_razumu
      09.01.2018:06:47

      Это значит, что закупщики этой Пятерочки не закупают все сорта яблок.

      Если в некой пекарне выпекают 40 сортов хлебобулочных изделий — то это же не значит, что все эти сорта есть в каждой Пятерочки России.

      Скажем. у вас в Питере есть прекрасная кондитерская фабрика им. Крупской. Выпускающая большой ассортимент вкусных конфет. Так в московских пятерочках этого нет.

      #1182874
      • alex4spb alex4spb
        09.01.2018:15:15

        Это значит, что закупщики этой Пятерочки не закупают все сорта яблок.
        у них централизованная логистика. местные ритейлеры Х5 могут закупать самостоятельно только «скоропорт» (условно) да укроп с петрушкой. корпоративная политика.
        Скажем. у вас в Питере есть прекрасная кондитерская фабрика им. Крупской.
        была.

        сейчас это просто бренд принадлежащий «Славянке». там же и производится большая часть продукции.

        #1182877
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      09.01.2018:30:55

      а у нас в Пятёрочке только один сорт отечественных — «яблоко сезонное».

      Обычно на ящиках написано — откуда всегда, часто и сорт.

      В «Дикси» несколько сортов отечественных, в «Карусели» больше.

      #1182882
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