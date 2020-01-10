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Новые и модернизированные предприятия агропрома

На Великолукском мясокомбинате построен новый производственный комплекс

 © pskov.ru

В Псковской области на Великолукском мясокомбинате открыт новый производственный комплекс по переработке и выпуску готовой продукции и полуфабрикатов.

С открытием новой производственной площадки, в которую было вложено более 4 млрд рублей, на предприятии создано дополнительно около 1,2 тыс рабочих мест. Выпуск готовой продукции увеличен на 40%. Цех построен как для увеличения объема выпуска колбасных изделий, так и расширения ассортимента натуральных полуфабрикатов, и упаковки порционной продукции в штучном формате для отгрузки потребителям.

Великолукский мясокомбинат — крупнейшее предприятие мясной индустрии Северо-Западного федерального округа. Основные виды деятельности: переработка продукции свиноводства, производство колбасных изделий и натуральных полуфабрикатов. Ассортимент состоит из более 300 наименований продукции, который включает в себя вареные колбасные изделия, полукопченые, деликатесную группу и продукцию для детей. Предприятие входит в состав Великолукского агропромышленного холдинга, который объединяет ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», комбикормовый завод с элеваторной группой, транспортно-логистический центр и фирменную сеть магазинов.

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru
Источник: http://www.pskov.ru/novosti/14.09.19/115640

Псковская область, Великолукский мясокомбинат
  • Великоросс Великоросс
    10.01.2001:16:52

     © pskov.ru

    #1182947
  • Nelton Nelton
    10.01.2008:06:47

    Я сейчас в Питере живу, так мясо покупаю практически исключительно в сетевых магазинах великолукского комбината    

    #1182964
    • alex4spb alex4spb
      10.01.2011:33:16

      Я сейчас в Питере живу, так мясо покупаю практически исключительно в сетевых магазинах великолукского комбината
      +1

      аналогично    

      кстати интересно, где они столько мяса берут?

      тот же «Мираторг» к примеру имеет собственные фермы и т. д.

      #1182999
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