На Великолукском мясокомбинате построен новый производственный комплекс

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В Псковской области на Великолукском мясокомбинате открыт новый производственный комплекс по переработке и выпуску готовой продукции и полуфабрикатов.

С открытием новой производственной площадки, в которую было вложено более 4 млрд рублей, на предприятии создано дополнительно около 1,2 тыс рабочих мест. Выпуск готовой продукции увеличен на 40%. Цех построен как для увеличения объема выпуска колбасных изделий, так и расширения ассортимента натуральных полуфабрикатов, и упаковки порционной продукции в штучном формате для отгрузки потребителям.

Великолукский мясокомбинат — крупнейшее предприятие мясной индустрии Северо-Западного федерального округа. Основные виды деятельности: переработка продукции свиноводства, производство колбасных изделий и натуральных полуфабрикатов. Ассортимент состоит из более 300 наименований продукции, который включает в себя вареные колбасные изделия, полукопченые, деликатесную группу и продукцию для детей. Предприятие входит в состав Великолукского агропромышленного холдинга, который объединяет ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», комбикормовый завод с элеваторной группой, транспортно-логистический центр и фирменную сеть магазинов.

© pskov.ru

© pskov.ru

© pskov.ru