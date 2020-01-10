«Норникель» построил собственный модульный центр обработки данных

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Компания «Норникель» завершила строительство центра обработки данных (ЦОДа) в Москве. Московский кластер обеспечит компании высокую степень производительности и доступности таких систем, как, в частности, SAP ERP. Он также будет служить для резервирования критичных систем, обеспечивающих бизнес-процессы компании. Это, в свою очередь, позволит достичь максимального уровня отказоустойчивости всей ИТ-инфраструктуры «Норникеля».

"Мы стали первой металлургической компанией, которая построила собственный модульный ЦОД, — сообщил директор департамента информационных технологий Юрий Шеховцов. — Центр был полностью создан на базе отечественного производства в Новосибирске, что соответствует политике импортозамещения".

Московский ЦОД был построен менее чем за три месяца. Проект был реализован совместно с КРОК — одной из ведущих российских ИТ-компаний. Новый дата-центр соответствует категории Tier 3, что означает обеспечение электроснабжения по двум независимым лучам, наличие дизель-генераторной установки и источников бесперебойного питания (ИБП). Такая система позволяет достичь высоких показателей отказоустойчивости и надежности хранения данных. Объект также оснащен новейшими системами кондиционирования, противопожарной безопасности, а также системой контроля и управления доступом (СКУД).

Строительство ЦОДа на собственной территории стало завершающим элементом комплексной программы «Норникеля» по обеспечению надежности и модернизации ЦОДов.

Программа по модернизации ИТ-инфраструктуры в «Норникеле» проводится с 2015 года. В 2018 году компания завершила модернизацию четырех ЦОДов в Заполярном филиале и Кольской ГМК, сумев при этом обеспечить беспрерывную работу всех информационных систем, несмотря на сложные географические и логистические условия. Обновление ИТ-инфраструктуры позволит создать прочную основу для реализации дальнейших цифровых проектов «Норникеля».