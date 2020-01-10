«Уральские локомотивы» в 2019 году выпустили рекордное количество электровозов и электропоездов

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Завод «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и концерна Сименс АГ) завершил 2019 год с рекордными показателями выпуска электровозов и электропоездов «Ласточка». Предприятие передало РЖД 155 двухсекционных грузовых локомотивов «Синара» (серия 2ЭС6), из них 25 было произведено сверх плана по дополнительному соглашению. Электровозы пополнили парк Куйбышевской, Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорог. Всего к настоящему моменту завод выпустил 999 двухсекционных локомотивов 2ЭС6.

Также в прошедшем году предприятие передало заказчику два локомотива переменного тока серии 2ЭС7, которые будут эксплуатироваться на полигонах Октябрьской, Северной и Горьковской железных дорог. Семь электровозов «Гранит» (серия 2ЭС10) с бустерной секцией отправлены на Свердловскую железную дорогу. Всего было выпущено 166 «Гранитов» для РЖД, и еще две машины произведены по договору с компанией «ФОСАГРО». Очередной рекорд был установлен на предприятии по выпуску скоростных электропоездов «Ласточка». В 2019 году РЖД было передано 33 состава разных модификаций. Также предприятие по дополнительному соглашению изготовило восемь вагонов для Северо-Западной пригородной пассажирской компании. За пять лет «Уральские локомотивы» выпустили 154 поезда нового поколения, в том числе семь десятивагонных и два семивагонных состава.

Различные модификации и эффективные российские разработки систем управления, диагностики и торможения позволяют эксплуатировать уральские скоростные поезда и в качестве пригородных электричек и как городские поезда на линиях Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), а также в качестве межрегиональных экспрессов.

«Наш завод ежегодно наращивает объемы выпуска продукции, эффективно используя производственные мощности и кадровый потенциал, — отметил генеральный директор „Уральских локомотивов“ Олег Спаи. — Мы продолжаем разрабатывать новые электровозы и модификации электропоездов, чтобы сохранять востребованность на рынке и соответствовать требованиям заказчиков и запросам пассажиров».