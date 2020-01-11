Для охраны, защиты и воспроизводства лесов Карелии закуплено 437 единиц техники и оборудования

© gov.karelia.ru

Карелия участвует в реализации подпроекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». На приобретение специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования из федерального центра в 2019 году было выделено более 86 млн руб.

25 декабря в Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов поставили последнюю партию техники: два колесных трактора с дополнительным навесным оборудованием, три прицепа для квадрациклов. Всего в течение года было приобретено 437 единиц техники: 20 единиц закуплено для лесохозяйственных нужд, 417 — для охраны и защиты лесов от пожаров.

Впервые в Карелии на средства проекта «Сохранение лесов» приобретен подъемник для сбора шишек. Теперь специалисты лесного хозяйства, питомников смогут собирать шишки с деревьев с улучшенными наследственными свойствами на лесосеменных плантациях с кроны, что положительно скажется на формировании фонда семян.

Также впервые на вооружение Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов поступил колесный вездеход — снегоболотоход. Он позволит доставлять группы пожаротушения в труднодоступные места, прежде всего в северных районах Карелии, и сэкономить средства на доставку вертолетом сил и средств пожаротушения к месту пожаров.

При тесном сотрудничестве с ООО «Амкодор-Онего» приобретены два колесных трактора. К 2023 году комплектующие для таких тракторов будут собираться на заводе в Петрозаводске.

В печень закупленной техники также вошли кусторезы, бензопилы, грузопассажирские автомобили, лесопожарные катера, лодки, мотопомпы, навигаторы, ранцевые огнетушители, снаряжения парашютиста-пожарного, радиостанции и другое.

В Минприроды Карелии уже определили и согласовали с Рослесхозом перечень планируемой к закупке техники и оборудования в 2020 году.

Всего планируется к приобретению 14 видов техники и оборудования в количестве 46 единиц: это трактора, автомобили для перевозки, вездеходы (мотовездеходы), грузовые автомобили, мотопомпы, моторные лодки и другое.