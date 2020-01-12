Мытищинский приборостроительный завод изготовил модули управления на шасси КАМАЗ для МЧС г. Москвы
Комплекс из двух специализированных автомобилей на шасси а/м КАМАЗ предназначен для оснащения и обеспечения деятельности оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций города Москвы. Комплекс состоит из двух модулей:
- Модуль управления для обеспечения работы оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций МОШ ЛЧС;
- Модуль управления руководителя МУР
Комплекс входит в состав Специальный автомобиль на шасси IVECO для Центрального научно-исследовательского института химии и механики и обеспечивает деятельность руководства при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения крупных пожаров, включая:
- сбор, обработку и передачу различной информации о характере ЧС;
- визуализацию получаемой информации;
- управление силами и средствами при проведении аварийно-спасательных работ, тушении крупных пожаров;
- обеспечение личному составу оперативного штаба условий для эффективной работы в ходе длительного пребывания в зоне ЧС;
- передачу специальных световых и звуковых сигналов, речевых команд и сообщений;
- доставку в зону ЧС имущества, необходимого для работы оперативного штаба;
- минимизацию времени развертывания и оперативного приведения оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций в готовность;
- обеспечение рабочего помещения для проведения совещаний, создание в нем необходимых рабочих и бытовых условий;
- обеспечение проведения совещаний с помощью комплекса средств отображения информации и видеоконференцсвязи.
Источник: https://www.mpz.ru/news/243
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