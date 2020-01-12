Мытищинский приборостроительный завод изготовил модули управления на шасси КАМАЗ для МЧС г. Москвы

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Комплекс из двух специализированных автомобилей на шасси а/м КАМАЗ предназначен для оснащения и обеспечения деятельности оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций города Москвы. Комплекс состоит из двух модулей:

Модуль управления для обеспечения работы оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций МОШ ЛЧС;

Модуль управления руководителя МУР

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Комплекс входит в состав Специальный автомобиль на шасси IVECO для Центрального научно-исследовательского института химии и механики и обеспечивает деятельность руководства при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения крупных пожаров, включая: