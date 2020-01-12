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Транспорт и логистика

Мытищинский приборостроительный завод изготовил модули управления на шасси КАМАЗ для МЧС г. Москвы

 © mpz.ru

Комплекс из двух специализированных автомобилей на шасси а/м КАМАЗ предназначен для оснащения и обеспечения деятельности оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций города Москвы. Комплекс состоит из двух модулей:

  • Модуль управления для обеспечения работы оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций МОШ ЛЧС;
  • Модуль управления руководителя МУР

 © mpz.ru

 © mpz.ru

Комплекс входит в состав Специальный автомобиль на шасси IVECO для Центрального научно-исследовательского института химии и механики и обеспечивает деятельность руководства при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения крупных пожаров, включая:

  • сбор, обработку и передачу различной информации о характере ЧС;
  • визуализацию получаемой информации;
  • управление силами и средствами при проведении аварийно-спасательных работ, тушении крупных пожаров;
  • обеспечение личному составу оперативного штаба условий для эффективной работы в ходе длительного пребывания в зоне ЧС;
  • передачу специальных световых и звуковых сигналов, речевых команд и сообщений;
  • доставку в зону ЧС имущества, необходимого для работы оперативного штаба;
  • минимизацию времени развертывания и оперативного приведения оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций в готовность;
  • обеспечение рабочего помещения для проведения совещаний, создание в нем необходимых рабочих и бытовых условий;
  • обеспечение проведения совещаний с помощью комплекса средств отображения информации и видеоконференцсвязи.

  •  © mpz.ru

     © mpz.ru
Источник: https://www.mpz.ru/news/243

МПЗ, МЧС
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