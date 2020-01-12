Новгородское предприятие выпустило новый самосвал для горнодобывающей промышленности
В ноябре 2019 года новгородский производитель автомобильной прицепной техники «Meusburger Новтрак» представил 9,5 тонный трехосный прицеп ZK-333 с объемом кузова прицепа 19 куб.м и центральным расположением осей, предназначенный для перевозки сыпучих грузов до 23,5 тонн.
Центральное расположение осей позволяет ускорить разгрузку не отцепляя прицеп от тягача.
Новая модель стала четвертой в линейке самосвальных прицепов общего пользования выпускаемых заводом.
Ранее заводом был освоен выпуск трех моделей для горнодобывающей отрасли.
Трехосная модель АК-354S/21 с объемом кузова 25м3, способный перевозить до 50-и тонн сыпучих грузов.
Четырехосный прицеп-самосвал АК-472S/30 с объемом кузова 36м3 и грузоподъемностью до 66 тонн.
Двухосный прицеп самосвал модель AK-24 с левосторонней разгрузкой, с объемом кузова 16 м3 и грузоподъемностью до 16 тонн.
Также завод выпускает самосвалы для перевозки щебня и песка (в настоящий момент налажен выпуск шести моделей самосвалов-полуприцепов), для перевозки угля (освоено производство трех моделей с объемом кузова 31, 42 и 50 куб. м.)