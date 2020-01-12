Новгородское предприятие выпустило новый самосвал для горнодобывающей промышленности

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В ноябре 2019 года новгородский производитель автомобильной прицепной техники «Meusburger Новтрак» представил 9,5 тонный трехосный прицеп ZK-333 с объемом кузова прицепа 19 куб.м и центральным расположением осей, предназначенный для перевозки сыпучих грузов до 23,5 тонн.

Центральное расположение осей позволяет ускорить разгрузку не отцепляя прицеп от тягача.

Новая модель стала четвертой в линейке самосвальных прицепов общего пользования выпускаемых заводом.

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Ранее заводом был освоен выпуск трех моделей для горнодобывающей отрасли.

АК-354S/21 © m-nov.ru

Трехосная модель АК-354S/21 с объемом кузова 25м3, способный перевозить до 50-и тонн сыпучих грузов.

АК-472S © m-nov.ru

Четырехосный прицеп-самосвал АК-472S/30 с объемом кузова 36м3 и грузоподъемностью до 66 тонн.

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Двухосный прицеп самосвал модель AK-24 с левосторонней разгрузкой, с объемом кузова 16 м3 и грузоподъемностью до 16 тонн.

Также завод выпускает самосвалы для перевозки щебня и песка (в настоящий момент налажен выпуск шести моделей самосвалов-полуприцепов), для перевозки угля (освоено производство трех моделей с объемом кузова 31, 42 и 50 куб. м.)