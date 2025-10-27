На рынке спецтехники появилась новинка, рожденная в результате коллаборации двух производителей. Компания «Meusburger Новтрак» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») совместно с одним из отечественных автомобильных заводов представила новый самосвал, построенный на базе перспективного шасси «Медведь».

Эта машина — не просто очередной грузовик. Она изначально создавалась с прицелом на суровые условия Республики Саха (Якутия). Конструкторы постарались адаптировать технику ко всему: к экстремальным морозам, сложному рельефу и высочайшим нагрузкам, которые неизбежны при круглосуточной работе в карьере.

Сердцем нового самосвала стал дизельный двигатель мощностью 700 лошадиных сил. Такой запас энергии позволяет машине уверенно перемещаться по бездорожью с полной нагрузкой свыше 50 тонн. Но и это не предел: в реальной работе автомобиль будет трудиться в тандеме со специальным четырехосным прицепом, превращаясь в автопоезд полной массой 150 тонн, сообщает Telegram-канал Agroreport.