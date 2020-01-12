Донское предприятие внедряет новый «арктический» продукт
Новочеркасский завод смазочных материалов отправил опытно-промышленную партию смазочной добавки для буровых растворов потребителю в Ямало-Ненецкий автономный округ. Тестировать новинку будет одна из крупнейших российских нефтедобывающих компаний.
Смазочная добавка «Титан-Эко», разработанная специалистами Новочеркасского завода, используется как компонент буровых растворов на водной основе и имеет улучшенные характеристики по сравнению с отечественными аналогами. Кроме того, она имеет низкую температуру застывания (до -45 ˚С), что позволяет применять ее при бурении в северных регионах страны.
Партия объемом 10 тонн поступила на предприятие потребителя в ЯНАО в начале декабря. В течение трех месяцев опытно-промышленных испытаний добавка должна будет подтвердить заявленные свойства. В случае получения положительного заключения от потребителя, завод приступит к производству промышленных партий продукта.
Напомним, что в 2018 году НЗСМ наладил производство и реализацию еще одного «арктического» продукта для горнодобывающей промышленности — технологической жидкости «Титан», обладающей улучшенными экологическими характеристиками и предназначенной для растворов на углеводородной основе.
— Большая часть выпускаемой заводом продукции является импортозамещающей. В числе основных партнеров «НЗСМ» — крупные промышленные и транспортные компании, — пояснили в министерстве промышленности и энергетики Ростовской области.
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