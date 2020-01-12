Новый двухэтажный поезд «Карелия» связал Петрозаводск и Москву

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5 декабря на железнодорожном вокзале Петрозаводска состоялся торжественный запуск фирменного двухэтажного поезда.

В новом поезде сообщением Петрозаводск — Москва по сравнению с его одноэтажным предшественником общее количество мест увеличено на 30%. К услугам пассажиров — душевая и гладильная комнаты, кулеры и розетки, система кондиционеров и установки обеззараживания воздуха. Для людей с ограниченными возможностями доступно специальное купе.

Запуск поезда приурочен к десятилетию со дня образования АО «Федеральная пассажирская компания», которое организует перевозки по этому маршруту. Представители компании провели презентацию двухэтажного состава, включая вагон-ресторан, вагон СВ и штабной вагон.

Обновленный двухэтажный поезд № 17/18 Петрозаводск — Москва, состоит из 11 купейных вагонов, одного вагона СВ, одного штабного вагона со специализированным купе для перевозки инвалидов, а также вагона ресторана.

Фирменный поезд «Карелия» отправляется из Петрозаводска в 21.00 и прибывает в Москву в 08.53. Останавливается на станциях Свирь, Подпорожье, Лодейное Поле, Волховстрой-2, Малая Вишера, Бологое Московское, Вышний Волочек, Тверь. Обратно поезд отправляется с Ленинградского вокзала в 21.05 и прибывает в столицу Карелии в 8.55. Первый рейс двухэтажного состава состоялся 3 декабря.

В декабре 2019 г. также запущен поезд, который идет из Петрозаводска через Приладожье в Санкт-Петербург и Москву.

Вместе с обновлением подвижного состава продолжаются работы по реконструкции вокзала Петрозаводска, здание которого было построено еще в 1955 году. Реставрацию люстр и некоторых элементов внутренней отделки проводили специалисты из Санкт-Петербурга. В ближайшие месяцы на вокзале установят оборудование для маломобильных граждан. Прилегающую территорию летом планируется обустроить с использованием натурального камня. Поскольку площадь Гагарина не позволяет разместить достаточное количество автомобилей, парковочную зону на 60-80 мест решено перенести ближе к улице Горького.

Основные работы завершены, что позволило обновленному вокзалу принять первых пассажиров.

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© d.radikal.ru

© gov.karelia.ru

© a.radikal.ru

© gov.karelia.ru

© gov.karelia.ru

© gov.karelia.ru