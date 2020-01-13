В Архангельской области открыли две новые фермы

Животноводческие комплексы на 200 голов КРС каждый расположены в Устьянском районе.

Проект по строительству двух новых ферм реализован ООО «Ростово». В настоящее время животноводческий комплекс хозяйства включает в себя 12 современных объектов, в том числе два телятника на 250 голов, три молочных блока и семь ферм на 200 голов каждая. Строительство двух последних обошлось предприятию в 27 млн рублей.

Руководитель предприятия Юрий Бобела отметил, что ведение сельского хозяйства в климатических условиях Архангельской области дело непростое.

В настоящее время поголовье крупного рогатого скота в ООО «Ростово» составляет 1676 голов, в том числе — более 700 коров дойного стада. Производство молока на предприятии за последние три года увеличилось на 18%.

В 2020 году предприятие планирует строительство еще одной фермы, нового здания склада, зернохранилища, гаража на семь боксов, столовой, а также двух силосных траншей.