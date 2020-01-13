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Ход строительства морского грузового терминала Лугапорт на Балтике. Декабрь 2019

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/VvVOGmIL1Y4

Задача LUGAPORT — перенаправить на себя российские грузы, которые сегодня идут в Прибалтику и Финляндию. Проект предусматривает создание терминалов по переработке зерна, пищевых продуктов, а также трех причалов для перевалки генеральных и сыпучих грузов общим объемом 24,3 млн тонн в год. Инвестиции в проект составят более 46,5 млрд рублей.

Немного о других проектах Новотранса.

В сентябре Группа начала строительство «Балтийского вагоноремонтного завода «Новотранс» в Волосовском районе Ленинградской области. Выход на проектную мощность (25-30 тыс. отремонтированных вагонов и порядка 36 тыс. колесных пар ежегодно) запланирован на II полугодие 2021 года. Инвестиции составят свыше 1,5 млрд рублей.

В Кемеровской области «Новотранс» завершает строительство второй очереди Кузбасского вагоноремонтного предприятия в Прокопьевске. После ввода нового объекта общая производительность предприятия вырастет с нынешних 1,5 тыс. до 2,5 тыс. вагонов в месяц. «Новотранс» инвестирует в стройку свыше 1,2 млрд руб.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VvVOGmIL1Y4

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