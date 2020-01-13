В Чебоксарах открыта новая поликлиника

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13 января первых пациентов стала принимать новая поликлиника в центре Чебоксар.

Возводить здание начали в июле 2017 года на месте старой поликлиники электроаппаратного завода и второго роддома. И сейчас это три блока в четыре и пять этажей общей площадью 17 тысяч кв. метров. Всего в строительство поликлиники было вложено 835 млн рублей.

Поликлиника считается многопрофильной, а это значит, что здесь будут принимать не только врачи-терапевты, но и узкие специалисты, в ближайшем будущем откроется детское отделение, женская консультация, диагностическая служба, дневной стационар, центр амбулаторной онкологической помощи.

Дефицита в специалистах не будет, все ставки заняты, а это 45 новых рабочих мест. Поликлинику будут посещать жители центра Чебоксар — примерно 40 тысяч взрослых и детей. Врачи готовы принять до пятисот человек за смену.

Прием будут вести не только врачи общей практики, но и узкие специалисты по 23-м направлениям. Здесь уже установлены современные УЗИ-аппараты, флюорографическое, маммографическое и рентгенологическое оборудование, а также компьютерный томограф. И, конечно же, есть лаборатории, где можно будет сдать анализы.

Строительство многопрофильной поликлиники в центре Чебоксар — это значимое событие последних 30 лет. Горожане очень ждали эту поликлинику, давно просили, чтобы на площадке бывшего ведомственного учреждения здравоохранения ЧЭАЗ было открыто новое медицинское учреждение.

Оборудованы кабинеты женской консультации, где будут наблюдаться почти 50 тысяч женщин. Тут все «свое»: маленькая операционная, туалет, новенькое оборудование для различных исследований. Главный акушер-гинеколог Чувашии Татьяна Дерипаско удовлетворенно кивала головой при осмотре нового отделения. Вскоре переедет сюда и детская поликлиника Второй городской больницы, которая сейчас ютится на первом этаже жилого дома. Ее под свое крыло возьмет Городская детская больница, которой руководит Михаил Михайлов.

Получится, что поликлиника будет не просто многопрофильной. Женщины будут тут наблюдаться во время беременности, потом приводить детей сюда же к педиатрам. Но и это еще не все. Часть помещений решено отдать под студенческую поликлинику. А пятый этаж займет отделение охраны репродуктивного здоровья во главе с главным детским гинекологом Маргаритой Мардоян. Кроме того, здесь разместится центр онкологической помощи жителям города.

В цокольном помещении, которое больше похоже на бальный зал, разместились буфет и столовая, раздевалки для персонала. Здесь светло и хорошо работает вентиляция.

Бывшая главный врач ЦГБ Валентина Теллина призналась, что с волнением ждала открытия поликлиники: вдруг разочаруется. Но ничего подобного не произошло: специалисты очень грамотно подошли к проектированию, все размещено, что называется, по уму. Здание удобное и для пациентов, и для работы врачей. Правда, глядя на огромные коридоры и холлы, покачала головой: не просто здесь будет полы мыть до стерильности.

В кулуарных разговорах «досталось» и главному врачу Федерального центра эндопротезирования Николаю Николаеву — мол, раньше помещение центра было самым красивым в городе, а теперь оно, похоже, сдает позиции. Тут целых пять этажей красоты. Но Николай Станиславович не согласился с такой постановкой вопроса: «Мы не позиции сдаем, мы задаем стандарт! Хочется, чтобы во всех больницах и поликлиниках Чувашии было по-современному красиво и удобно».

Надо сказать, что здесь же планируется обучать будущих врачей: в поликлинике будут размещены кафедры Чувашского государственного университета, а значит, пациентов будут консультировать высококвалифицированные специалисты из числа профессорско-преподавательского состава университета.

…Медики, обживающие свои кабинеты, светились от радости. Всего здесь будут работать 97 врачей, 205 средних медработников. С открытием поликлиники город получил 62 дополнительных рабочих места. Поликлиника будет придерживаться принципов бережливого производства и новых стандартов оказания медицинской помощи.

© sovch.chuvashia.com

© fs01.cap.ru

© sovch.chuvashia.com

© sovch.chuvashia.com

© sovch.chuvashia.com

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© sovch.chuvashia.com

© sovch.chuvashia.com

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© sovch.chuvashia.com

© sovch.chuvashia.com

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© sovch.chuvashia.com

© sovch.chuvashia.com

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru