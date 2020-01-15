Завод «Нефтефлот» сдал две сухогурзные баржи проекта RDB12

© marine.gov.ru

30 декабря Самарский судостроительно-судоремонтный завод «Нефтефлот» сдал две трюмные сухогрузные баржи «Самарская-1» и «Самарская-2» проекта RDB12 (строительные номера 002 и 003).

Как сообщает разработчик проекта компания «Морское Инженерное Бюро», суда построены по заказу ПАО «ГТЛК», лизингополучателем является судоходная компания «Петротанкер» (г. Санкт-Петербург). Всего в рамках контракта будет построено три таких судна.Баржа проекта RDB12 представляет собой безэкипажное несамоходное трюмное судно «Волго-Дон макс» класса смешанного река-море плавания с четырьмя грузовыми трюмами с двойным дном и двойными бортами, с водонепроницаемыми люковыми закрытиями.

Трюмная сухогрузная баржа проекта RDB12 — справка

Длина — 95,2 м

Ширина — 16,9 м

Высота борта — 5,5 м

Осадка — 3,6-4,0 м

Класс РС — К (*) R3-RSN