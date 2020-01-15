В Амурской области открыли сельский детский сад на 120 мест

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В селе Усть-Ивановка Благовещенского района открыли новый детский сад. Еще в конце декабря в него начали ходить 60 воспитанников старого местного детсада, а в январе к ним присоединились маленькие сельчане ясельных групп. На строительство детсада ушел год и 144 млн рублей из бюджетов всех уровней. Здание возведено в рамках национального проекта «Демография»

Детский сад общей площадью почти 2 500 квадратных метров спроектирован на шесть групп: три группы для детей в возрасте от года до трех лет и три группы для детей от трех до семи лет.

В дальнейшем, по словам заведующей Людмилы Лимайкиной, в дошкольном учреждении может появиться дежурная группа, которая будет выручать допоздна работающих родителей.

С 1982 года местный детский сад размещался в здании 1964 года постройки, где отсутствовали помещения для занятий спортом и музыкой, изолятор и медицинский кабинет. В садике функционировали три группы, которые посещали дети от двух до семи лет из Усть-Ивановки Благовещенского района и Черемхова Ивановского района.