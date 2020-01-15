«Атоммаш» изготовил комплект парогенераторов для энергоблока № 4 АЭС «Куданкулам» (Индия)

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Волгодонский филиал «Атоммаш» компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш») завершил изготовление комплекта парогенераторов для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии.

Три теплообменных аппарата были отгружены на строящуюся АЭС в 2019 году, а четвертый будет отгружен на площадку заказчику в апреле 2020 года, при открытии навигации.

Парогенератор относится к изделиям первого класса безопасности. Корпус парогенератора представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими днищами, в средней части которого расположены коллекторы для подвода и отвода горячего теплоносителя. Диаметр — более 4 метров, длина аппарата составляет порядка 15 метров. Вес одного парогенератора — 340 тонн.