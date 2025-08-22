«Ядерная матрешка»: в России началась сборка реактора для турецкой АЭС «Аккую»
На заводе «Атоммаш» в Ростовской области началась ответственная стадия в создании реактора для четвертого энергоблока турецкой АЭС «Аккую». Этот аппарат стал юбилейным, 250-м по счету реактором, изготовленным в России за всю историю атомной отрасли.
Сейчас специалисты приступили к контрольной сборке уникальной конструкции, которую иногда называют «ядерной матрешкой». Эта процедура позволяет с высочайшей точностью, до тысячной доли миллиметра, проверить соответствие всех узлов и элементов будущего реактора. Успех этой операции подтверждает готовность реактора к безупречной работе на протяжении как минимум 60 лет и значительно упрощает его дальнейший монтаж непосредственно на строительной площадке, сообщили в Росатом.
Как отметили на предприятии, эта сборка является глобальным маркером качества. Изделия, выпущенные на «Атоммаше», сегодня работают в сотнях энергоблоков по всему миру, обеспечивая светом и теплом миллионы людей, а также в составе атомных ледоколов, открывающих новые возможности для освоения Русского Севера.
