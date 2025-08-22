Подпишись
«Ядерная матрешка»: в России началась сборка реактора для турецкой АЭС «Аккую»

 © t.me

На заводе «Атоммаш» в Ростовской области началась ответственная стадия в создании реактора для четвертого энергоблока турецкой АЭС «Аккую». Этот аппарат стал юбилейным, 250-м по счету реактором, изготовленным в России за всю историю атомной отрасли.

Сейчас специалисты приступили к контрольной сборке уникальной конструкции, которую иногда называют «ядерной матрешкой». Эта процедура позволяет с высочайшей точностью, до тысячной доли миллиметра, проверить соответствие всех узлов и элементов будущего реактора. Успех этой операции подтверждает готовность реактора к безупречной работе на протяжении как минимум 60 лет и значительно упрощает его дальнейший монтаж непосредственно на строительной площадке, сообщили в Росатом.

Как отметили на предприятии, эта сборка является глобальным маркером качества. Изделия, выпущенные на «Атоммаше», сегодня работают в сотнях энергоблоков по всему миру, обеспечивая светом и теплом миллионы людей, а также в составе атомных ледоколов, открывающих новые возможности для освоения Русского Севера.
Источник: t.me

  • Нет аватара mikr
    22.08.2509:26:37

    Турция — совершенно очевидный, умный, хитрый и лицемерный враг России. Она имеет большой опыт в обмане наивных россиян и поэтому вполне может рассчитывать на продолжение этого банкета в отношении строящейся АЭС. Следовательно, очень велика вероятность того, что АЭС «Аккую» после ввода в эксплуатацию будет отжата и станет очередным памятником чьему-то головотяпству.

    Предвижу возражения, дескать АЭС гарантированно останется под контролем Росатома, поскольку никто кроме Росатома не способен ее безопасно эксплуатировать. Увы, но это не так. Турки при заключении контракта наверняка диверсифицировали данную проблему. Поэтому управлять и обслуживать станцию будет хорошо подготовленный тем же Росатомом турецкий персонал, а расходные материалы, технологии и топливо вполне могут быть поставлены не только из России.

    #1304984
    • Нет аватара DimaY
      22.08.2509:32:02

      Ну оно понятно, мы все в курсе, на привозе, четвертый ряд, третье место, спросить дядю Изю, у него этих ТВС, просто завались, еще со времен НЭПа осталось. Как же Вас корежит, что Россия не только нефтью и газом умеет зарабатывать.

      #1304985
    • Badassgoliath Badassgoliath
      22.08.2509:46:11

      что АЭС «Аккую» после ввода в эксплуатацию будет отжата

      Турция — совершенно очевидный, умный, хитрый

      Это может и было бы хитро, но совсем не умно.

      Так мог бы поступить некто, спросивший у случайного человека что-то на время, а потом сваливший в неизвестность с концами, считая, что потом больше никогда того человека не встретит.

      Последствия же межгосударственных «кидков» будут сказываться десятилетиями и неизбежно проявятся.

      Отредактировано: Badassgoliath~09:51 22.08.25
      #1304987
    • Нет аватара termometrix
      22.08.2511:22:44

      Блогер mikr написал: "Турция — совершенно очевидный, умный, хитрый и лицемерный".

      Это давно известно.Это было известно ещё в 60-е годы, в советское время, когда в Турции постепенно начали восстанавливаться и снова набирать силу исламизм, пантюркизм и неоосманизм, разрушая и пересматривая все достижения светского ататюркизма и мировоззрения Ататюрка.

      скрытый текст

      Отредактировано: termometrix~12:00 22.08.25
      #1304991
    • Нет аватара Siver63
      22.08.2512:46:52

      Турция — совершенно очевидный, умный, хитрый и лицемерный враг России.

      У государств нет постоянных врагов, есть постоянные интересы.

      То, что Турция поддерживает «параллельный импорт», говорит, что это умное,хитрое может и лицемерное государство, но отстаивающие свои интересы, которые на данном этапе совпадают с нашими.

      Если это так, то не понятно,из чего следует ваш вывод, что «очень велика вероятность того, что АЭС „Аккую“ после ввода в эксплуатацию будет отжата», особенно, после истории с помидорами и туристами.

      #1304998
    • Нет аватара KBLINOV76
      22.08.2515:30:42

      Турция такой же враг России, как и Великобритания! История это доказывала не раз на протяжении веков! Мы воевали с Турцией в прошлом аж 12 раз!

      #1305009
      • Нет аватара DimaY
        22.08.2516:03:26

        Мы и с Китаем воевали, теперь надо прекратить вести бизнес? Вот мы продаем через Турцию газ, всё нормально, продаем им пшеницу, тоже норм, а вот когда мы строим там свою, обращаю Ваше внимание, свою станцию, для того, чтобы зарабатывать деньги за счет высоких технологий, то сразу вспоминают, русско-турецкие войны, туран и прочее. Турция нам не друг, потому что у России всегда было два друга, теперь к ним ВКС добавилось. И как говаривал Громыко, если Турция перекроет проливы, что для советских ракет не составит труда парой залпов сделать ещё несколько проливов в Турции. Сильной надо быть России. Но для этого надо развивать технологии и вести торговлю не только ресурсами.

        #1305010
        • Нет аватара termometrix
          22.08.2517:51:18

          Согласен с Вашим мнением. Один из постулатов советской внешней политики заключался в том, что прагматизм, взаимовыгодное сотрудничество, взаимная заинтересованность и взаимозависимость стран планеты могут гарантировать прочный мир, дружбу и прогресс между народами мира.Косыгин был сторонником именно этого постулата советской внешней политики.

          В частности, АЭС «Аккую» — это исторический проект большой важности для всего региона, проект, который, я искренне надеюсь, будет реализован как можно скорее.

          Отредактировано: termometrix~18:10 22.08.25
          #1305026