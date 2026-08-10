В Ростовской области на заводе «Атоммаш» запустили роботизированный комплекс для ультразвукового контроля качества сварных соединений. Это уже второй подобный робот на предприятии. Оба комплекса позволяют полностью отказаться от ручного сканирования в труднодоступных местах, ускоряют проверку на 30% и сокращают расход материалов.

Новый робот проводит сканирование двумя методами, с высокой точностью определяет координаты дефектов и их тип. Это особенно важно для изделий сложной геометрии — атомных реакторов и парогенераторов, которые составляют основную продукцию завода. «Атоммаш» специализируется на выпуске этого оборудования для АЭС с реакторами ВВЭР и участвует во всех проектах «Росатома» в России и за рубежом.

«Этот проект — не локальная оптимизация, а создание нового технологического стандарта для всей отрасли. Успешно пройденная аттестация по российским и международным стандартам подтверждает, что наша роботизированная система контроля является надежным и верифицированным решением. Теперь мы готовы тиражировать эту технологию, предлагая отрасли новый эталон качества, скорости и экономической эффективности в области неразрушающего контроля», — подчеркнул глава завода «Атоммаш» Максим Жидков.

Предприятие входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — крупнейший энергомашиностроительный холдинг России. Дивизион поставляет оборудование для реакторных и машинных залов всех строящихся АЭС российского проекта. На «Атоммаше» также ведётся цифровизация процессов: оцифрованы производство и контроль качества, внедряются удалённый мониторинг логистики и дистанционная приёмка. В области роботизации отобрано 30 проектов, которые должны сэкономить около 500 тыс. нормо-часов — это годовая программа целого завода.