В Китае запущена система продаж пшеничной муки из России

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Одна из ведущих сетей универмагов в Китае компания Hualian (BHG) запустила механизм постоянных массовых продаж на внутреннем рынке страны муки российского производства. Презентация первой партии из серии запланированных регулярных поставок продукта из России состоялась в одном из торговых центров на западе китайской столицы при участии Торгового представительства России.

«Мы собираемся охватить весь китайский рынок, речь идет не только о муке, но и о масле, сое. Наша компания занимается крупными оптовыми партиями, поэтому мы настроены на долгосрочное сотрудничество», — сообщил корреспонденту ТАСС президент организации-импортера «Ланьли» Го Вэй. Он уточнил, что возглавляемое им торговое предприятие, тесно взаимодействующее с Hualian в области розничных продаж, уже много лет специализируется на масштабных оптовых поставках пищевой продукции из России в КНР.

По словам бизнесмена, в ближайшем будущем китайская сторона рассчитывает начать масштабные закупки российской говядины, а также мяса курицы. «Большой спрос существует и на печенье, конфеты из Российской Федерации — думаю, их поставки в Китай будут только расти. На первом этапе розничные продажи импортируемой нами российской продукции планируется осуществлять через универмаги и торговые точки Hualian, а затем мука и прочие продукты займут место на полках других крупнейших торговых центров и универмагов по всему Китаю», — пояснил Го Вэй.

Как рассказал директор по вопросам снабжения «Ланьли» Ван Шуцзюнь, первая партия пшеничной муки «Рязаночка», которая будет распродана уже в ближайшее время, прежде всего в Пекине, составляет 1 тыс. тонн. «На доставку из России у нас уходит 16 суток — втрое быстрее, чем если бы мы везли товар морем», — подчеркнул он.

Представители компании-импортера отметили, что за 2020 год только через их организацию в КНР будет ввезено порядка 30-50 тыс. тонн российской пшеничной муки высшего сорта. «Наш план — увеличить закупки из России до 80 тыс. тонн в год, — уточнил Ван Шуцзюнь. — Проект реализуется при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ), РЖД, а также китайских властей, которые в соответствии с инициативой „Один пояс — один путь“ оказывают нам содействие, в частности, при организации контейнерных составов».