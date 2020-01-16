Уникальная дорога с нанотрубками создана в России

Модифицированный нанотрубками асфальтобетон вскоре может стать стандартом строительства дорог в России. Первый в мире экспериментальный участок дорожного полотна с графеновыми нанотрубками уже уложен на федеральной трассе"М-4Дон". Испытания показали повышение устойчивости к образованию колеи и трещин на 67%.

Российская компания «ЭКО Груп» провела успешные испытания дорожного битума, модифицированного графеновыми нанотрубками TUBALL. Уникальная добавка произведена портфельной компанией РОСНАНО OCSiAl. Министерство транспорта РФ признало разработку перспективной, после чего была произведена укладка экспериментального участка дорожного полотна с нанотрубками на федеральной трассе"М-4Дон".

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«Графеновые нанотрубки формируют в асфальтобетоне армирующую сеть, которая улучшает комплекс физико-механических свойств: колеестойкость, температуру размягчения по КИШ, предел прочности при сжатии и усталостную долговечность, — говорит вице-президент OCSiAl по продажам в России и СНГ Александр Зимняков. — Это существенно повышает эксплуатационные характеристики асфальтобетона, особенно важные в южных широтах на трассах, подверженных высокой транспортной нагрузке при высоких температурах».

Нанотрубки вводятся в битум с помощью адгезионных присадок, а затем модифицированный битум добавляется в асфальтобетон. Нанотрубки улучшают свойства дорожного битума при очень низких концентрациях — от 0,025% до 0,035% в общей массе материала, при этом самого битума в асфальтобетоне — не более 6%. Испытания показали прирост температуры размягчения на 10ºС и увеличение вязкости вяжущего более чем в два раза.

В результате асфальтобетоны, содержащие в своем составе битум с нанотрубками TUBALL, демонстрируют рост устойчивости к образованию колеи на 67%, а устойчивость к усталостному трещнообразованию возрастает на 67,5%.

Следующий шаг на пути применения разработки в масштабах страны — проектирование дорожной сети с упрочненным с помощью нанотрубок покрытием, уточняет Александр Никитин, представитель «ЭКО Груп».

«Экспертный совет при Министерстве транспорта РФ, при участии экспертов из различных министерств и ведомств, признал разработку ООО „ЭКО Груп“ по модификации асфальтобетона инновационной, одобрил ее применение в дорожном строительстве и рекомендовал рассмотреть вопрос ее применения в дорожном строительстве», — рассказал генеральный директор «ЭКО Груп» Александр Грейз.

Графеновые нанотрубки — невероятно прочный и легкий материал, который широко применяется для изменения свойств различных материалов. Их способность улучшать асфальтобетонные покрытия изучается научными группами по всему миру, и только российская разработка позволила приступить к испытанию асфальта с нанотрубками на реальных дорогах.

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