Аэрофлот получил второй в этом году Суперджет 100

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Борт с заводским номером 95190 и бортовым RA-89127 сегодня совершил перелёт в Шереметьево. Это 52-й борт переданный Аэрофлоту.Осенью 2018 года «Аэрофлот» и ГСС договорились о поставках перевозчику 100 самолетов SSJ-100. ВЭБ.РФ финансирует сделку по покупке самолетов для передачи их в лизинг «Аэрофлоту».

Первый полёт борт совершил 21 июня 2019 г.