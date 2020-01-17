В Лысьве Пермского края открылась новая школа на 1100 мест
17 января в г. Лысьва Пермского края открылся лицей «ВЕКТОРиЯ». Лицей построен в рамках нацпроекта «Образование».
Это первая школа, которую построили в Лысьве за последние 30 лет. Новый лицей стал одним из самых больших и современных образовательных учреждений Прикамья.
Трёхэтажный корпус общей площадью более 25 тыс. м2 рассчитан на 1100 учащихся. Образовательный процесс организован в 44 учебных кабинетах.
В школе создан отдельный блок кабинетов технологии. Лицеисты занимаются в мастерских по обработке металла, дерева, ткани, есть кабинеты кулинарии, робототехники.
Причём в мастерские максимально оборудованы. Например, в кабинете кулинарии есть большая зона приготовления, проведена вытяжка, горячая и холодная вода, современная техника.
Для занятий информатикой организовано 2 кабинета информатики на 25 посадочных мест каждый. Отдельно обустроен кабинет ОБЖ, а кабинет английского языка оснащён мобильным лингафонным комплексом.
Для организации самостоятельной деятельности детей организован информационно-библиотечный центр, состоящий из конференц-зала, читального зала, книгохранилища; предусмотрено помещение музея.
Имеется свыше 300 электронных образовательных пособий. Каждый кабинет оборудован интерактивными досками.
Для организации уроков физкультуры, спортивных секций и оздоровительных мероприятий имеется 3 спортивных зала, футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная, волейбольная площадки, площадка для сдачи норм ГТО, детская площадка, тренажёрный зал, медицинский блок.
Культурно-досуговые мероприятия для школьников проводятся в актовом зале, вместимость которого 460 человек. Питание обучающихся осуществляется в столовой, рассчитанной на 550 посадочных мест.
Стоимость строительства составила 650 млн рублей. На реализацию проекта были направлены средства регионального и федерального бюджетов.
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