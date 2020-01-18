Компания Тингер отправила в Европу очередную партию техники
Как сообщила пресс-служба компании Тингер, являющаяся резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Череповец», в середине декабря 2019 года была отправлена в Румынию, которая стала 21 страной куда компания поставляет колесные и гусеничные вездеходы собственного производства.
«В Колумбии с ее помощью полиция борется с наркоторговцами, в Японии техника работает в спасательных службах и на горнолыжных комплексах, в Германии и Польше помогает дорожным службам», — пояснили в мэрии Череповца.
В конце декабря 2019 года компания сообщила, что завод изготовил партию мотобуксировщиков Tinger-Dog («мотособака» или «мини-снегоболотоход» способный перевозить в санях до з-х человек) для отправки на экспорт.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/5Ny_q0TXRFk
Ранее сайт «Сделано у Нас» сообщил, что в январе 2019 года в Германию была отправлена партия вездеходов.
18.01.2017:08:50
18.01.2017:14:11