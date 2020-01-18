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Экспорт

Компания Тингер отправила в Европу очередную партию техники

 © sun1-23.userapi.com

Как сообщила пресс-служба компании Тингер, являющаяся резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Череповец», в середине декабря 2019 года была отправлена в Румынию, которая стала 21 страной куда компания поставляет колесные и гусеничные вездеходы собственного производства.

 © sun9-22.userapi.com

«В Колумбии с ее помощью полиция борется с наркоторговцами, в Японии техника работает в спасательных службах и на горнолыжных комплексах, в Германии и Польше помогает дорожным службам», — пояснили в мэрии Череповца.

 © www.rusexporter.ru

В конце декабря 2019 года компания сообщила, что завод изготовил партию мотобуксировщиков Tinger-Dog («мотособака» или «мини-снегоболотоход» способный перевозить в санях до з-х человек) для отправки на экспорт.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/5Ny_q0TXRFk

Ранее сайт «Сделано у Нас» сообщил, что в январе 2019 года в Германию была отправлена партия вездеходов.
Источник: http://www.rusexporter.ru/news/detail/10845/

Тингер, Румыния
  • Нет аватара treins
    18.01.2017:08:50

    Молодцы, на вездеходах можно неплохо зарабатывать на экспорт. Шерпа к сожалению профукали и все доходы от экспорта получает Украина.

    Надеюсь новый вездеход Гагарашьяна Шерпа уделает

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/47zxo8E7B7Y

    #1184373
  • Нет аватара senima56
    18.01.2017:14:11

    Молодцы!    Умеем, если захотим и не мешают!   

    #1184374
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