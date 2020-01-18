Компания Тингер отправила в Европу очередную партию техники

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Как сообщила пресс-служба компании Тингер, являющаяся резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Череповец», в середине декабря 2019 года была отправлена в Румынию, которая стала 21 страной куда компания поставляет колесные и гусеничные вездеходы собственного производства.

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«В Колумбии с ее помощью полиция борется с наркоторговцами, в Японии техника работает в спасательных службах и на горнолыжных комплексах, в Германии и Польше помогает дорожным службам», — пояснили в мэрии Череповца.

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В конце декабря 2019 года компания сообщила, что завод изготовил партию мотобуксировщиков Tinger-Dog («мотособака» или «мини-снегоболотоход» способный перевозить в санях до з-х человек) для отправки на экспорт.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/5Ny_q0TXRFk

Ранее сайт «Сделано у Нас» сообщил, что в январе 2019 года в Германию была отправлена партия вездеходов.