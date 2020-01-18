Цифровизация производства: алгоритмы машинного обучения повысили производительность стана на 6-9%

Листопрокатный цех производства трубного проката «Российской стали» в Колпино и «Северсталь Диджитал» внедрили программу, которая автоматически регулирует скорость прокатки слябов на стане 5000.

© www.up-pro.ru

Ранее специалисты цеха контролировали скорость прокатки слябов вручную, регулируя показатели при помощи реостата. Оператору стана приходилось одновременно управлять агрегатом, следить за проходом и качеством металла во избежание дефектов. При определении скорости прокатки не всегда учитывались сортамент продукции и цикличность проката, поэтому показатели могли быть занижены и стан работал не на полную мощность.

Для повышения производительности стана 5000 было разработано решение на основе алгоритмов машинного обучения. Управление скоростью осуществляется с учетом режима проката, формируемого в системе слежения за металлом, длины и ширины листа, межвалкового зазора, марки стали, температуры и прочих параметров. Модель комплексно оценивает эти показатели онлайн и задает оптимальную скорость проката в том или ином цикле. Состояние металла отслеживается регулярно, поэтому параметры в каждом проходе корректируются.

© www.up-pro.ru

Стан 5000

В результате участия машины показатель максимальной скорости прокатки увеличивается с 3,2 до 4,5 метра в секунду. В итоге возрастает и количество прокатанных слябов. Ожидаемое повышение производительности стана составит шесть-девять процентов в зависимости от сортамента. Кроме того, теперь оператор стана может сфокусироваться на визуальной оценке металла.