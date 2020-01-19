В Омске в рамках нацпроекта «Образование» открыли Кванториум

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Ультрасовременное образовательное пространство, в котором дети будут заниматься прототипированием, чипированием и геномным моделированием, открылось в Омске. Обучение в омском Кванториуме, запущенном в рамках нацпроекта «Образование», будет вестись по пяти направлениям: аэроквантум, космоквантум, энерджиквантум, IT-квантум и биоквантум.

Всего на обустройство комплекса технопарка и операционные расходы направлено около 150 млн рублей, из них 71,5 млн рублей — средства федерального бюджета, 1,46 млн рублей средства областного бюджета на оснащение современным учебным оборудованием Кванториума. До 2024 года в регионе еще появятся три мобильных Кванториума, первый из них купят уже в следующем году.

Занятия будут проходить в учебных классах и лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием для проведения экспериментов и опытов. Здесь же откроется шахматная гостиная и хайтек цех, где детей будут обучать работе на лазерных станках, 3D-принтерах с использованием современных технологий. Обучаться в Кванториуме смогут ежегодно 800 детей.

В биоквантуме дети будут проводить исследовательские занятия по изучению флоры и фауны. Лаборатория квантума оснащена современными микроскопами, инкубаторами. В лаборатории космоквантума будут развивать инженерные навыки, лежащие в основе ракетостроения и современной космонавтики. В проектной траектории аэроквантума будет проводиться работа команд над собственными проектами и решение инженерных задач по проектированию, сборке и коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов. Команды IT-квантума будут изучать операционные системы, сети и программное обеспечение для выявления их уязвимостей при незаконном проникновении и использовании. Исследование возможностей альтернативной энергетики, био- и водородной энергетики, основ энергетических сетей и углубленное изучение радиоэлектроники и схемотехники будет проходить в энерджиквантуме. Кроме этого, в Кванториуме открыто производственное помещение общего пользования, основной целью которого является создание комфортных условий для моделирования и конструирования, зона оснащена высокоточным оборудованием, уникальным программным обеспечением для проведения экспериментов и демонстрации опытов.

«Планируется привлечь к занятиям не только ребят, проживающих в Омске, но и привозить школьников из сельских районов. В штате учреждения уже работают 12 педагогов, которые прошли соответствующее обучение в разных городах по программам проекта», — рассказал директор Кванториума Александр Голунов. Обучение в Кванториуме будет бесплатным и состоять из трех уровней подготовки: базовый, подготовительный и продвинутый. Годовая образовательная программа разработана на базе практических кейсов и предполагает минимум теории и максимум практики.