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Транспорт и логистика

Ставропольской полиции вручены 222 новых автомобиля

 © stavregion.ru

Автопарк Главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю в конце декабря 2019 года пополнился 222 служебными автомобилями.

 © stavregion.ru

 © stavregion.ru
Источник: https://stavregion.ru/news/2019/12/...-policii-vrucheny-novye-avtomobili/

Ставропольский край, МВД, полиция, служебные машины
  • Ruslan Ruslan
    19.01.2010:00:33

    Вдвойне приятно, что отечественные взяли.

    #1184448
    • Human RS Human RS
      19.01.2013:01:45

      Поэтому и опубликовали эту новость.

      #1184472
      • Ruslan Ruslan
        19.01.2016:14:32

        Просто иногда бывает, что покупают иномарки:

        https://sdelano...u/blogs/117373/

        https://sdelano...u/blogs/116470/

        Вроде, и хорошо, что обновляют, но есть один нюанс.

        #1184489
        • Нет аватара Adx
          19.01.2016:45:07

          Иномарки, произведенные в России, с высокой степенью локализации тоже вполне подходят. Нельзя допускать монополии одной марки, должен быть выбор, должна быть конкуренция.

          #1184497
  • Павел Кузнецов Павел Кузнецов
    19.01.2012:32:46

    Интересно, что менты о новых автомобилях говорят.

    #1184467
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