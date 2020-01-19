В Санкт-Петербург в 2019 году поставлен 21 новый трамвай модели 71-931М «Витязь-М»
Санкт-Петербург, 71-931М «Витязь-М» № 8908. Заводской номер 302. Построен 07.2019 © transphoto.org
Предприятие ОАО «Метровагонмаш» (г. Мытищи Московской области, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») в 2019 году поставила в Санкт-Петербург 21 трёхсекционный трамвай модели 71-931М «Витязь-М», спроектированный ОАО «Транспортные системы».
Впервые новые низкопольные трамваи, прибывшие на замену устаревших моделей, были представлены в трамвайном парке № 8 Санкт-Петербурга летом 2019 года.
Планируется, что к 2025 году новые модели трамваев будут составлять 60 процентов действующего парка.
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