В Санкт-Петербург в 2019 году поставлен 21 новый трамвай модели 71-931М «Витязь-М»

Санкт-Петербург, 71-931М «Витязь-М» № 8908. Заводской номер 302. Построен 07.2019 © transphoto.org

Предприятие ОАО «Метровагонмаш» (г. Мытищи Московской области, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») в 2019 году поставила в Санкт-Петербург 21 трёхсекционный трамвай модели 71-931М «Витязь-М», спроектированный ОАО «Транспортные системы».

© transphoto.org

© transphoto.org

© transphoto.org

Впервые новые низкопольные трамваи, прибывшие на замену устаревших моделей, были представлены в трамвайном парке № 8 Санкт-Петербурга летом 2019 года.

Планируется, что к 2025 году новые модели трамваев будут составлять 60 процентов действующего парка.