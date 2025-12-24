Новая трамвайная линия «Славянка» — один из крупнейших в России ГЧП-проектов в области общественного транспорта.

Общий объем инвестиций составляет более 50 млрд рублей.

В рамках проекта на первом этапе возведено 10 км трамвайных путей пассажирской линии, депо в Шушарах, конечный остановочный павильон на Балканской площади, 3 надземных искусственных сооружения общей протяженностью почти 3 км — 2 путепровода над Витебским проспектом и КАД, а также мост над рекой Волковкой.По оценке транспортных консультантов, после начала эксплуатации новым маршрутом «Ст. м. „Купчино“ — пос. Шушары — Славянка» смогут воспользоваться в среднем 1,3 млн человек в год. Линия позволит избежать пересечения с крупными магистралями, а также разгрузить дорожную сеть, чтобы не создавать пробок в часы пик. Стоимость проезда не отличается от других городских маршрутов.

На ПМЭФ-2025 правительство города и АО «АБЗ-Дорстрой» подписали соглашение о намерениях сотрудничества с фокусом на реализацию проекта создания и эксплуатации линии по маршруту: «Славянка — ж/д ст. Царское Село — Кампус СПбГУ — НТЦ «Невская дельта» .