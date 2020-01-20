Первое в России производство наномодифицированных полимеров открылось в Нижегородской области

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20 января в г. Дзержинске Нижегородской области состоялся запуск первого в стране завода по импортозамещающему производству наномодифицированных полимеров.

Производимая заводом продукция — наномодифицируемые полимеры и новые композиционные материалы, используется в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, топливно-энергетическом комплексе и даже медицине. Это отечественная технология мирового уровня — не копирование того, что сделано за рубежом, а создание своих собственных решений.

Объем инвестиций в новое производство составил 340 млн рублей. Благодаря реализации проекта в регионе будет создано 150 новых рабочих мест. Сейчас мощность завода — 5 000 тонн, в перспективе планируется увеличить эти объемы в 4 раза.

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«Это не первый наш проект в Нижегородской области. В последнее время ситуация изменилась: если раньше были административные барьеры, то сейчас они трансформировались в административное содействие», — сообщил генеральный директор ООО «ОКАПОЛ» Дмитрий Огородцев.

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Во время церемонии открытия нового производства ООО «ОКАПОЛ» было подписано соглашение о сотрудничестве между расположенном в «Сколкове» R&D центром «СИБУР ПолиЛаб» и «ОКАПОЛ».