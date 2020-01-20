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Новые заводы и цеха

Первое в России производство наномодифицированных полимеров открылось в Нижегородской области

 © www.nnews.nnov.ru

20 января в г. Дзержинске Нижегородской области состоялся запуск первого в стране завода по импортозамещающему производству наномодифицированных полимеров.

Производимая заводом продукция — наномодифицируемые полимеры и новые композиционные материалы, используется в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, топливно-энергетическом комплексе и даже медицине. Это отечественная технология мирового уровня — не копирование того, что сделано за рубежом, а создание своих собственных решений.

Объем инвестиций в новое производство составил 340 млн рублей. Благодаря реализации проекта в регионе будет создано 150 новых рабочих мест. Сейчас мощность завода — 5 000 тонн, в перспективе планируется увеличить эти объемы в 4 раза.

 © sun1-26.userapi.com

«Это не первый наш проект в Нижегородской области. В последнее время ситуация изменилась: если раньше были административные барьеры, то сейчас они трансформировались в административное содействие», — сообщил генеральный директор ООО «ОКАПОЛ» Дмитрий Огородцев.

 © government-nnov.ru

Во время церемонии открытия нового производства ООО «ОКАПОЛ» было подписано соглашение о сотрудничестве между расположенном в «Сколкове» R&D центром «СИБУР ПолиЛаб» и «ОКАПОЛ».
Источник: http://www.nnews.nnov.ru/posts/57997

Нижегородская область, малый и средний бизнес, химическая промышленность, полимеры, импортозамещение
  • alex4spb alex4spb
    20.01.2016:37:52

    наномодифицируемые полимеры и новые композиционные материалы
    хотелось бы кроме общих фраз узнать подробности.

    если это не гостайна, конечно.

    #1184678
    • DKerr DKerr
      20.01.2016:46:31

      1. Производим модифицированные полимерные нанокомпозиты, которые используются в качестве модифицирующих добавок в термосетах, термопластиках, каучуках, красках, покрытиях, композиционных материалах и т. д.

      2. Технологии -это результаты собственных исследований и разработок, являющиеся инновационными для России, где усовершенствованы лучшие зарубежные технологии модификации полимеров, позволяющие создавать сплавы из несовместимых полимерных материалов и различных наполнителей.

      3. Чистота и безопасность производства — экологически чистые современные газохимические методы значительно выигрывают по сравнению с химической модификацией, при которой используются такие агрессивные реагенты, как кислоты, гидроксиды, щелочноземельные металлы и их соединения.

      В целом у них на сайте довольно подробно продукция описана: https://okapol.ru/products

      Отредактировано: DKerr~16:54 20.01.20
      #1184680
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