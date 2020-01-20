Самая высокая в России градирня строится на площадке сооружения Курской АЭС-2

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Башенная испарительная градирня на Курской АЭС-2 станет самой высокой в России — 179 метров. Строители приступили к бетонированию кольцевого фундамента башни. В первую захватку уложено более 1100 кубометров бетона. Всего в фундамент, разделенный на 5 захваток, будет уложено 6050 кубометров бетона.

«Подготовительные работы, предшествующие сооружению градирни, начались в конце прошлого года. Создано песчано-гравийное основание, сделана бетонная подготовка, недавно завершили армирование кольца фундамента в объеме 280 тонн, — отметил заместитель главного инженера управления капитального строительства Курской АЭС-2 — начальник отдела строительного контроля Ростислав Кимлик. — Поскольку градирня будет самой высокой, то и площадь наружной поверхности оболочки вытяжной башни будет тоже рекордной — 53150 квадратных метров».

Проект сооружения Курской АЭС-2 предусматривает установку испарительных градирен — по одной на энергоблок. Вытяжные башни работают в составе системы охлаждения атомных энергоблоков. Вода циркулирует по замкнутому контуру, забирая излишнее тепло от охлаждаемых агрегатов. Для охлаждения воды используются градирни. Процесс охлаждения воды происходит за счет теплообмена с воздухом. Охлаждающая вода распределяется по оросительному устройству с помощью разбрызгивающих устройств (форсунок). Градирни с естественной тягой являются экологически дружественными благодаря энергосбережению, которое обеспечивают. Вытяжные башни выполняют ту же функцию, что и водоемы — рассеивают в атмосферу избыточное тепло, выделяющееся при охлаждении воды. При этом вода вновь возвращается в цикл системы охлаждения.

Радиус кольцевого фундамента градирни — 71,736 метров, общий объём бетона использованного для формирования оболочки — 14078 кубических метров.

В 2020 году строители планируют возвести конструктив башенной испарительной градирни до отметки 10,7 метров.

Энергоблоки № 1 и № 2 КуАЭС-2 поколения «3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+" проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Срок службы основного оборудования увеличился в 2 раза. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС.

Новые энергоблоки КуАЭС-2 соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Проект «ВВЭР-ТОИ» имеет сертификат соответствия требованиям Клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR).

Застройщик — технический заказчик объекта — АО «Концерн Росэнергоатом». Генеральный проектировщик и генподрядчик — АО ИК «АСЭ».

В настоящее время энергоблоки №№ 1, 2, 3, 4 Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.